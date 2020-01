Urge Samuel a Federación y Estado realizar pacto para proteger La Huasteca

Por: Redacción

Movimiento Ciudadano exhortará a las autoridades federales para que lleven a cabo un plan en conjunto con el Estado de Nuevo León a fin de proteger La Huasteca, anunció el senador Samuel García Sepúlveda.

El legislador indicó que es urgente la coordinación entre la Federación y el Estado ante la depredación del área conocida como el Parque Cumbres.

"Hoy Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina, 5 mil muertes al año y encima por ineptitud, y por falta de coordinación están devastando a la Huasteca, que se encuentra en el Parque Nacional Cumbres, área nacional protegida.

"Ya son 140 hectáreas devastadas, un área donde se comen el Río Santa Catarina, sin multas, sin clausuras, sin expedientes, donde se comen parte de los cerros que son zona Federal protegida, donde se está afectando, la fauna, la flora, y este domingo dijimos ya basta, y más de mil ciudadanos fuimos a marchar y a hacer un SOS para que el Presidente nos voltee a ver", dijo.

Además, señaló que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo ve hacia el sur, las autoridades competentes se lanzan la pelotita en materia ambiental en las entidades del norte, como es el caso de Nuevo León.

"No todo es el sur de México, Presidente, Nuevo León pone el 9 por ciento del PIB, somos ya casi 5 millones de habitantes que podríamos morir por la contaminación y no ha volteado si quiera ver al norte de México, y por eso, desde el Senado, en nuestra facultad de exhortar al Ejecutivo, vamos a convocar para que a la brevedad se reúnan y puedan ya celebrar un plan de manejo para el Parque Cumbres y un convenio de colaboración para que ya no se avientan la pelotita las autoridades en materia de medio ambiente".

El exhorto inscrito para la sesión Permanente de este miércoles del Congreso de la Unión quedó de la siguiente manera:

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, convoque a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la celebración de una reunión con los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, y Delegación de Programas para el Desarrollo en la entidad, a efecto de generar un plan de trabajo conjunto para atender la devastación del Área Natural Protegida conocida como ´La Huasteca´".