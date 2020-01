Urge Arzobispo a mejorar transporte público de NL

El Arzobispo de Monterrey aprovechó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle una petición sobre mejorar el transporte público

INFO7

Por: Jesús Vargas

La Iglesia Católica de Nuevo León hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la visita del mandatario federal, el Arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera, urgió al mejoramiento del transporte público y el medio ambiente.

"Esta urbe necesita mucha inversión en el transporte público, ojalá que le hagan llegar esta necesidad al presidente de la República porque si no hay transporte público, no hay empresa, no hay comunidad, no hay desarrollo", puntualizó Cabrera.

En los últimos años el transporte público no ha tenido mejoras y los usuarios están inconformes por el aumento que los transportistas buscan aplicar.

También pidió buscar mecanismos para mejorar la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey e incrementar las oportunidades para los jóvenes.

"Necesitamos educación de calidad, necesitamos mayor número de espacios en las escuelas para los jóvenes que están en su preparatoria o que ese están en la Universidad, también los jóvenes están requiriendo empleo".

Desde la noche del viernes y hasta la tarde del domingo el presidente permaneció en Nuevo León para una gira de trabajo con empresarios y jóvenes.

Puede interesarte...