"Truenan" por influyentismo de agresor de Michelle; exigen al secretario de Gobierno dar postura

Noticias de hoy - 12/12/2019 10:18 a.m.

Por: Olivia Martínez

El senador Víctor Fuentes y los diputados locales Luis Donaldo Colosio, Claudia Caballero y Mariela Saldívar condenaron la violencia que el exesposo de la señora Michelle Karren Campos, ejerce sobre ella y que le haya quitado a sus hijos, además cuestionaron el presunto influyentismo que impide que lo procesen y exigieron al secretario general de Gobierno, Manuel González, fijar una postura ya que el agresor alardea que es amigo de él.

"Entristece saber que un funcionario del nivel de Manuel González esté siendo cómplice de algo que evidentemente se configura como una conducta de feminicidio, esperemos que pronto las autoridades tengan que atender debidamente este tema se mantengan al margen de las influencias de Manuel González, actúen en consecuencia", dijo el senador Víctor Fuentes.

El tema causó indignación.

Hay preocupación porque ella podría correr la misma suerte de Abril.

"Nos preocupa la situación de Michel y la situación de sus familias y más porque hay fotos que comprueban dónde hay injerencia del marido con el secretario de gobierno y que no han sabido aclarar esa presunta relación y bueno hace un llamado como te menciono a las autoridades correspondientes que tienen este caso, en este caso a la Fiscalía, para que no quiten el dedo del renglón... y que no llegue a pasar lo que le pasó a Abril", expresó la diputada panista Claudia Caballero.

Por una parte, el aparato estatal podría haber estado al servicio del delito.

Pudiera haber un abuso de autoridad, cuando un comando armado de Fuerza Civil va a las siete de la mañana al domicilio de la señora a quitarle la custodia de tres niños... este uso del poder del Estado a partir de un amiguismo, o alguna relación laboral con algún ente político con la secretaría de Gobierno, declaró la diputada Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano.

Y es que además de la violencia de género, en esto parece haber algo extra y también muy delicado: una posible red de corrupción estatal.

"Se ha rumorado la existencia de operadores políticos del gobierno actual que parecieran usar este modus operandi de manejar grandes cantidades de dinero, de llevarlas a su casa, si ella tiene indicios de que esta era la actividad de su esposo, yo le pediría que ponga una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y se investigue... necesitamos hacerle un llamado al Poder Judicial que atienda esto y que lo atienda con perspectiva de género", alegó Saldívar.

La vida de la señora Michelle corre peligro.

