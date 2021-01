Tres hospitales del IMSS atenderán a pacientes Covid-19

Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia señaló que estos serán el Hospital de Traumatolgía No. 21, el de Ginecobstetricia No. 23 y el de No. 34 de Cardiología

Monterrey.- Después que el IMSS diera a conocer que ampliarán el número de camas para pacientes Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado notificó que serán 3 hospitales en las que se tendrá espacio para atender a personas con la enfermedad.

Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia señaló que estos serán el Hospital de Traumatolgía No. 21, el de Ginecobstetricia No. 23 y el de No. 34 de Cardiología.

"Les hice una propuesta de prestarles ventiladores al IMSS 20 ventiladores, si ocupan más probablemente les vamos a prestar más, también equipo que tenemos en los servicios de salud de la Secretaría", expuso.

El funcionario agregó que pedirán a los estados que se hagan cargo de sus propios pacientes, dado que se eleva la hospitalización por el virus en Nuevo León.

"También hacer la invitación a colegas de otros estados que atiendan a sus pacientes allá, que hagan un esfuerzo para atender a los pacientes en sus estados de origen, pues si bien en Nuevo León existen hospitales regionales, hoy tenemos que hacer un esfuerzo extra", remarcó.

De igual forma, De la O manifestó que platicó con la delegada del IMSS, Karla González para que ésta solicite apoyo a la federación para contar con el recurso humano suficiente, enviando personal médico de otros estados, tal y como ya se hizo para la Ciudad de México.

Por último, el funcionario comentó que ya se analiza la implementación de bodegas u otros espacios como Cintermex, sin embargo lo que más se requiere son especialistas para atender a los enfermos del virus.