Tres hermanitas esperan su regalo de Reyes

Cientos de niños no pudieron tener una Feliz Navidad, entre ellos las hermanitas Andrea, Galilea y Bárbara, habitantes de la colonia Cosmopolis 8vo sector en Apodaca

| 06/01/2021 | ionicons-v5-c 09:04 | Estrella Gracia |

La crisis económica que está originando la pandemia por el Covid19 llegó a su hogar y por primera vez no hubo regalos.

"Les dije simplemente: ahora no va a venir santa"ligar"Les digo a ellas que simplemente entiendan que pues no está trabajando su papa, pues no, simplemente pues no va a llegar santa". dijo Benita Sánchez Aldaco.



Pero para los pequeños siempre está la ilusión de poder recibir un obsequio, situación que no se hizo realidad.

GALILEA Y ANDREA

"Muy decepcionada por pensar que si iba a venir santa y no".

"Sí es la primera vez ¿? pues se siente triste, decepcionante".

Y es que desde el mes de noviembre su padre se quedó sin empleo.

"Que se había acabado el trabajo, que se habían acabado los pedidos y pues tenían que reajustar gente y se quedo sin trabajo", mencionó Benita.



Hoy en día el único sustento es su madre, la señora Benita, quien trabaja en una fabrica.

"Muy apenas a veces nomas se completa lo básico o pedir prestado con familiares o así"

Por ellas y cientos de niños más desde hace 26 años se realiza el Juguetón, campaña que se encarga de recolectar juguetes para generar sonrisas entre los niños que menos tienen.