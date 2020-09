Tramita vehículo con financiera, pero lo defraudan al aumentarle enganche

Con la ilusión de tener un auto nuevo, José Miguel hizo todo su esfuerzo para reunir un enganche de 16 mil 500 pesos, pues encontró una financiera en redes sociales que se acomodaba a sus posibilidades, pero nunca pensó que lo defraudarían

25/09/2020 | 07:05 | Estrella Gracia

La financiera aparece en Facebook como "Créditos, autos y más" y sus oficinas están en Padre Mier 300, en el Centro de Monterrey.

Ahí citaron a José Miguel para realizar el trámite y pago correspondiente para la venta de un March del año, y le aseguraron que en 48 horas le entregarían el auto, pero esto no ocurrió.

"Ya cuando te asignan con la persona de crédito, el licenciado Erick Moreno él comenta que hubo un error de parte de ventas el cual te cambian el panorama de lo que en un principio te lo dijeron, manejándote otro plazo de la unidad, manejándote otro costo del vehículo y pidiéndote otro enganche más por la unidad, siendo que desde un principio pues se había manejado de acuerdo a lo que está estipulado en la hoja", señaló.

Ahora le piden que deposite otros 7 mil pesos a nombre de la empresa Autos y Servicios Monterrey, de lo contrario perderá su dinero.

"Me comenta que si yo llego a cancelar el contrato de la cantidad que yo di, los 16 mil 500 hay una penalización y yo pierdo el 80 por ciento de mi dinero o el contrato que ellos me hicieron firmar desde un principio tiene una vigencia de 60 días y si en esos 60 días yo no hago en automático el dinero se pierde y queda para la empresa, entonces yo aquí veo que ellos de una manera astuta te ponen entre la espada y la pared para poder decir no, no te doy nada, no pasa nada y pues el dinero se pierde".

Han pasado 10 días de que firmó contrato y pagó su enganche y no le han entregado el auto.

Es por ello que hace la denuncia pública, además de preparar una denuncia formal ante la Fiscalía.

José Miguel asegura que no es el único afectado y alerta a la población a no caer en este tipo de fraudes.