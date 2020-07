Afirma abogado que amparo no es para irse de fiesta sino para que se respeten sus derechos

El abogado César Leza está a favor de que los ciudadanos puedan transitar libremente sin restricciones como lo impuso la Secretaría de Salud de Nuevo León en un acuerdo

Por: Jesús Vargas

Después de que la Secretaría de Salud calificó de una actitud "no buena" el tramitar amparos contra las restricciones de movilidad, César Leza, abogado que recurrió al recurso, dijo que esta no era una afrenta a las medidas sino una lucha por el respeto a los derechos humanos.

El litigante César Leza puntualizó que no está en contra de las autoridades ni de las recomendaciones, sino a favor de que las acciones del gobierno se apeguen a la ley.

"Nosotros presentamos nuestra demanda, o yo en lo particular, al estimar que la medida tomada por el gobierno o la forma en la que tomaron la medida de la restricción de la movilidad no es acorde a la Constitución; entonces las dos cosas no están peleadas, las autoridades siempre están obligadas a actuar conforme a lo que dicta la ley", expuso el abogado.

El promovente señaló que el amparo no es para irse de fiesta sino para que se le respeten sus derechos.

"En lo particular ese decreto en el 9/2020 sí se estima que está contraviniendo la Constitución debido a la restricción no impuesta.

"Entonces ese es el motivo por el que se presentó el juicio pero creo que por ahíla interpretación que le están dando algunos, Secretaría de Salud, algunos municipios, es que para nosotros como abogados o como ciudadanos que promovemos los juicios, lo hacemos para irnos de fiesta o para salir y para andar en la calle, retando a la autoridad", continuó.

El abogado agregó que también las afirmaciones que se hacen acerca de que la Ley General de Salud, en este momento esta por encima de todas las leyes, también es una aseveración cuestionable, pues esta debe estar sujeta a la Carta Magna.