Trabajadores de ICV denuncian que continúan laborando con riesgos ante contingencia

Pese a que se busca evitar aglomeraciones al interior del Pabellón Ciudadano, se presentan importantes concentraciones de personas al exterior

Por: Iram Hernández

Contrario a las medidas que se infunden durante la rueda de prensa del gobierno del estado para evitar aglomeraciones y tener medidas de precaución trabajadores del instituto de control vehicular son expuestos riesgos de contagio al seguir operando en plena contingencia por coronavirus.

A pesar de que otras delegaciones del ICV han cerrado, los empleados de gobierno de las sedes de Gonzalitos y del Pabellón siguen trabajando, mientras otras dependencias como Registro Civil, Registró de la Propiedad, así como Recaudación, dejando a los burócratas del área del ICV operando en medio de riesgos de contagio.

La fuente que pido reservar su identidad para no poner en peligro su fuente de trabajo, señaló que la dependencia encabezada por Rubén Zarazua, por instrucción del coordinador Mahonri Enoc Hita Hernández se sigue trabajando con normalidad, habiendo hecho excepción del personal femenino embarazadas o madres de familia, pero arriesgando a los empleados y a la población.

"Aquí en el Pabellón Ciudadano en el área de control vehicular la verdad estamos molestos mis compañeros y yo por que a pesar de la contingencia en control vehicular no lo han cerrado y es un punto donde se junta demasiada gente por lo cual estamos expuestos y vulnerables al famoso coronavirus, no nos dan las medidas adecuadas", señaló un empleado que pidió el anonimato por temor a represalias.

"Tenemos filtros disque de seguridad todos chafas, el problema es que es demasiada gente y la tratamos de acomodar afuera y también se están quejando por el sol y lo incómodo que es para ellos, todas las delegaciones están cerradas y aquí estamos todo el personal concentrado además de Gonzalitos", señaló otro trabajador.

Asimismo, la situación se ha complicado porque desde temprana hora se giro un comunicado para atender sólo a través de citas hechas por internet lo cual provocó inconformidad es entre los contribuyentes que desde temprana hora se presentaron para realizar sus trámites.

"Pues aquí se va hacer un desmadre, pobre gente en el solo, ya se estaban peleando en las filas", señaló otro burócrata.

Por su parte, los ciudadanos consideraron una perdida de tiempo que no hayan dado aviso con tiempo y estén en riesgo de no realizar sus trámites, además de considerar que se afectará a quienes no tengan acceso a internet, además de que los filtros de acceso no son útiles porque se siguen congregando las personas al exterior.