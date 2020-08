Tormentas 'Marco' y 'Laura' se llaman como sus hijos; mujer 'alerta' a la población

Foto: Web

Una mujer regiomontana comparó a los huracanes que se dirigen rumbo a Estados Unidos, con los nombres de sus hijos, y advierte a la población

| 24/08/2020 | ionicons-v5-c 21:19 | Sharai Rocha |

MONTERREY.- A través de Facebook, una mujer regiomontana hizo una publicación que a más de un internauta le sacó risas.

Y es que la mujer comparó los nombres de los huracanes 'Marco' y 'Laura', con los nombres de sus dos hijos.

"Me mandaron esta foto. Me causó risa el hecho o casualidad que al mismo tiempo, son los nombres de mis 2 hijos, solo espero que no haya daños a la población, Dios nos cuide", escribió la mujer en una publicación junto aun imagen.

"Mucha casualidad" y "pues tú y tu marido también se llaman igual", son algunos comentario de los que se pueden leer.