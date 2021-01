Tiene PAN cinco precandidatos que aspiran a suceder a un familiar

| 20/01/2021 | ionicons-v5-c 07:05 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- La práctica de heredar las administraciones municipales a un pariente en Nuevo León parecen ser exclusivas del Partido Acción Nacional, pues tiene cinco precandidatos que aspiran a suceder a un familiar.

De esos cinco alcaldes , tres fueron anteriormente abanderados por el Partido Revolucionario Institucional y el PRD, pero al no poder registrarse con tiempo ante un partido político, decidieron postular a sus hijos y esposas.

"El ciudadano sabe que son cacicazgos, el pueblo sabe que los políticos emanados del PRI y PAN no han cambiado sus formas, sus estrategias y es seguir saqueando al pueblo.

Abundó que no es coincidencia que los partidos que llevan a cabo estas prácticas, que son el PRI y el PAN , son las mismas que tienen la mayoría en el Congreso , a quienes acusó que no ha aprobado reformas en materias de nepotismo ni otras para mejorar el combate a la corrupción.

"Yo lo que creo es que esta es la peor clase de nepotismo que existe, porque es legal y no veo en el Congreso de Nuevo León ninguna posibilidad para que se legisle y evitar este tipo de prácticas que buscan perpetuar al alcalde o alcaldesa actual en el poder.

"No le dan oportunidad a otras fuerzas políticas, otros proyectos políticos y a la gente nueva y fresca de la ciudadanía. Hay municipios en donde si no te apellidas de alguna manera, no tienes oportunidad y Apodaca es uno de ellos", manifestó, Ramiro González, coordinador de la bancada de Morena.

Y recalcó que por parte de Morena se ha buscado llevar a análisis diversas reformas para que se eviten situaciones como estas, sin embargo, las mayorías lo han impedido.

"El trabajo al interior de los partidos políticos poniéndole candados a la Ley Electoral, por supuesto que se los podemos poner, pero eso va a cambiar cuando ya no exista mayoría en el Congreso de los mismos partidos, cuando venga otra fuerza política importante", subrayó González.

Por su parte, Ivonne Bustos, del Partido Verde Ecologista, puntualizó que se puede hacer una modificación a la Constitución para erradicar la herencia de cargos y el establecimiento de "feudos" o "monarquías municipales".

INFO7 documentó este martes que los alcaldes de los municipios de El Carmen, Gerardo de la Maza; Cerralvo, Baltazar Martínez; Pesquería, Miguel Ángel Munguía; Ciénega de Flores, Pedro Casas y la alcaldesa de General Treviño, Elia Hinojosa buscan heredar sus cargos a un familiar directo.

Panistas callan

Ante las intenciones que tienen cinco alcaldes de heredar sus cargos a un familiar cercano, por medio de las precandidaturas del PAN, los líderes de este partido optaron por no responder.

Y a pesar de que se buscó al actual dirigente albiazul, Obed Meza, al precandidato a la diputación del distrito 10, Mauro Guerra, además del coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, no atendieron la petición de este medio.