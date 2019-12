Tiene Congreso análisis de Ley de Movilidad

Por: Yaressi Ortega

La ley de movilidad sigue en análisis en el Congreso del estado; se encuentran leyendo el dictamen en lo general que consta de más de 280 artículos.

De acuerdo con los presidentes de las Comisiones de Transporte, Julia Espinosa y de Desarrollo Metropolitano Jesús Nava, dicha ley tiene altas probabilidades de ser avalada el día de hoy.

"Hemos estado platicando y me entregaron un voto particular que están leyendo mis técnicos, se redujeron las observaciones se integraron muchas... ahorita vamos a dar el último análisis para saber si es verdad que se leerá el voto particular y de que están integradas todas las observaciones, de no ser así nuestra postura será judicializar el proceso", comentó.

Dichas observaciones dijo son de fondo y forma, hasta el momento ya solo quedan 50 por discutir.

Espinosa dijo que sus modificaciones fueron aceptadas y esperan que luego de la lectura del dictamen se incluyan los artículos ya aprobados en comisión y no se incluyeron al dictamen.

Entre los puntos "dificiles" considera son la Junta de Gobierno y la conformación del Consejo, entre otros.

"Consideramos que la junta de gobierno no sea únicamente inclinado a la IP, no estamos en contra pero consideramos que debe tener ciudadanos, funcionarios y que sea equilibrado porque tenemos un rezago en el estado en el tema de Movilidad y no incluirlos inclinando la balanza solo de un lado nos dice que antes de nacer ya este muerta, entonces queremos certeza", explicó.

La diputada de Morena dijo que la ley puede salir por la mayoría de los votos pero no tendría legitimidad

En tanto, el diputado panista destacó 10 puntos de la ley que traerá beneficios para diversos sectores.

"Para los taxistas se acabaron las largas filas con fines recaudatorios solo cumplirán con la ley y no el gobierno en turno, para las plataformas digitales se acaba la cacería porque se integran a un sistema de movilidad de donde ellos son parte de, hay piso parejo y se les sigue respetando el servicio que dan de forma privada", mencionó Nava.

El diputado señaló que los acuerdos aprobados en comisión y que no fueron incluidos en el dictamen son producto de una falla técnica, sin embargo se integran en un voto particular.

"El voto particular es un proceso de mejora continua, sin duda en el año habrá otras condiciones y circunstancias que nos invite como diputados a seguir en la mejora de la ley y que se vea reflejado un sistema de movilidad", puntualizó.

Asimismo descartó que el proceso se fuera a judicializar, ya que en el dictamen en general se incluyeron temas de todos los grupos legislativos.

"El dictamen en general se incluyeron temas de Morena, va a votarlo en lo general, Acción Nacional igual, MC tengo entendido que también, PRI igual, Verde, PT, solo me queda duda con MC nada más, pero todas las demás bancadas también tienen reservas pero lo votarán en lo general", afirmó.

El dictamen sigue en discusión aún se estima que se apruebe en lo general, posteriormente el voto particulado y por último las reservas a dicha ley.