Temen reprobar por falta de conexión a internet

INFO7

Por: Jesús Vargas

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá con clases en en este formato para evitar regresar a las aulas debido a la pandemia por coronavirus.

Pero de inmediato, los padres de familia que menos tienen, están en incertidumbre ya que carecen de lo esencial para poder seguir con esas clases: computadoras, teléfonos inteligentes e internet.

"Ahorita salen con que hicieron un grupo en donde mandan todas las tareas, supuestamente diarias, las mandan a las 8 de la noche para que las mamás que trabajan las puedan ver, pero eso realmente no es una ayuda cuando no tienen las redes sociales", detalla Karla Galvan, madre de tres hijos.

Incluso no cuentan con servicios básicos como la electricidad o artículos de uso común en el hogar.

"No tengo televisión, no cuento con ese lujo pues y ahorita menos porque mi esposo no está percibiendo sueldo y nada más contamos con el mío que pues realmente no es un gran sueldo".

Karla es madre de tres hijos. Uno en edad de primaria, secundaria y preparatoria.

"Ellos no ven los sacrificios que uno hace porque o le doy de comer a mis hijos o me gasto en comprar un teléfono para estar atendiendo esto o que voy a buscar imprimir".

Desde que inició el receso obligado por la cuarentena, Rode, quien cursa el quinto año de primaria no ha dejado de estudiar.

Ella ocupa los primeros lugares en su escuela, pero ante la nueva disposición oficial, difícilmente podrá cumplir.

"Como nosotros vivimos allá arriba no tenemos luz, no tenemos internet, de aquí solamente mi tía tiene tele, pero en ocasiones no podemos verla".

Karla y sus hijos caminan diariamente a la casa de un familiar en donde pueden ver las clases que se dan por televisión.

"Las autoridades para ellos es muy fácil decir, por internet, por esto o por el otro, pero las personas como nosotros que son de escasos recursos, cómo le piensan que le vamos a hacer".

Además de eso desde el inicio de la contingencia han incrementado sus gastos en impresiones, copias y renta de computadoras en cibercafés, lo cual no podrán mantenerlo al hacerlo obligatorio.