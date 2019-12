'Te llamaba amiga, ahora estás con el papá de mi hijo': Joven regia revela infidelidad y se hace viral

Por: Redacción





Una historia de infidelidad fue viralizada a través de redes sociales, la cual es protagonizada por dos mujeres, que eran amigas; sin embargo, un hombre acabó con la amistad a raíz de una traición amorosa.

Se trata de Lessly "N", quien descargó toda su ira hacia Debany "N" y redactó una publicación preguntando por un joven apodado "Lacho", quien era su pareja y terminó cambiándola por la que llamaba "amiga".

"Y pensar que te llamaba amiga, hasta nos pasábamos por primas, ahora estás con mi expareja (el papá de mi hijo), el cual tenemos poco de separarnos, y tú igual acabas de terminar con tu "novio" no tienes ni 2 días de estar soltera. ahora comprendo todo. Les deseo lo mejor de lo mejor Dios los Bendiga.

Dicen que los novios o exnovios de las amigas son INTOCABLES !!!!!!Pero pues a ambos nos les importó nada."

La publicación se ha compartido en más de 5 mil ocasiones, causando comentarios de todo tipo ante el caso de traición.

Después de esto, Debany "N", en otra publicación, afirmó que había terminado la relación con su pareja luego de sufrir maltrato físico y psicológico e incluso, compartió fotografías donde se exhibían moretones en varias partes del cuerpo, con la finalidad de dejar testigo de lo vivido.

En ningún momento, la mujer hizo referencia sobre lo señalado por su ahora examiga, sin embargo, compartió un texto en donde explica lo que para ella es una "relación tóxica" y también lo que es una "verdadera amistad".

"El motivo por el cual deje a mi EX tóxico.

En el transcurso de ayer y hoy eh estado recibiendo Hostigamiento de mi ex, el motivo del cual lo deje fue porque sufrí por mucho tiempo daño psicológico y sobretodo físico, me están tachando de una persona de lo que no soy por chismes al aire, pero tengo que PONER UN ALTO!

Estuve mucho tiempo alado de una persona en la cual no me respetaba como mujer, me humillaba, me golpeaba, me engañaba y sobre todo recibí mucho daño emocional alado de esta persona, no juzguen sin saber la realidad de las cosas, me atreví a publicar esto porque estoy muy cansada de no poder recibir una vida feliz y estable como debe de ser, me está afectando ami & ami familia, estoy recibiendo muchísimo acoso aquí en redes sociales por la "obsesión" de un exnovio el cual ya no quiero ni pienso hacer una vida con él.

Se está creando un problema donde no lo hay, pero tampoco me voy a tentar el corazón por personas que me están causando un daño ☺️ tengo desde mis 16, 17 años que no tengo ningún tipo de comunicación con "LESSLY GARZA, jamás fuimos amigas deben saber diferenciar entre "amiga" & conocida, los amigos se cuentan con los dedos de las manos y ella jamás lo fue, no soy quien para juzgarla y tengo todas las armas para contar su historial pero no me voy a prestar a ser una persona como ella & mi exnovio "EDUARDO ZAPATA", tengo fotos donde más chavas fueron victimas de donde él golpeaba a las mujeres por respeto a ellas no las comparto pero aquí dejo la prueba de todo.

La verdadera gente que es cercana ami sabe perfectamente que "de PUTA" no tengo nada, siempre he sido una niña buena, trabajadora, con valores y principios e independiente.. no me drogo, no consumo alcohol y mucho menos salgo de fiesta, soy una mujer de casa y centrada de lo que quiere... puta es la que esta con varios ala vez, puta es la persona que no respeta a su pareja cuando esta en "una relación" puta es la que se mete con SEÑORES POR DINERO & créanme que me eh esmerado tanto en ser una mujer hecha y derecha... para que vengan "X" persona a juzgar sin saber la realidad de las cosas.

Pero eh aquí las pruebas de que todo lo que está pasando es por 2 exnovios ardidos que no pueden ver feliz a las demás personas y que se prestaron para hacerme o más bien hacernos algún daño 🙂 ehaquíi las pruebas de las cosas!!

Saludos!".