Si voy, voy por Nuevo León: Tatiana Clouthier

Aunque no lo dijo claramente, es de conocimiento público que tiene acercamientos con la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.

Ayer, la diputada federal dijo que Polevnsky “no coordina bien”, ya que en días pasados trascendieron imágenes donde se observa en mal estado de salud.

“Ayer me tocó ver un video donde se está desvaneciendo Yeidckol. Yo creo que Yeidckol no coordina bien ahorita y no está declarando correctamente”, insistió la asambleísta.

Al cuestionarla acerca si entonces las intenciones de contender por Sinaloa como lo manifestó Polevnsky eran erróneas, la legisladora federal se limitó a responder que ella habita en Monterrey.

“Yo vivo en Monterrey, eso es lo que le puedo decir, yo vivo en Nuevo León, si tomo alguna decisión será siempre por Nuevo León que es donde vivo”, recalcó Tatiana Clouthier.