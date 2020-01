Tamaulipas, en alerta por posible caso de coronavirus

Notimex -

Luego de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas notificara sobre un posible caso de coronavirus en Reynosa, se activó una red negativa hospitalaria para la detección temprana de neumonías y síndromes de insuficiencia respiratoria severa.

Mediante un comunicado la dependencia estatal dio a conocer que tras la notificación del área de urgencias del ISSSTE en Reynosa se dio parte a la Dirección General de Epidemiología para solicitar diagnóstico del virus respiratorio.

"Se obtuvieron muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron este miércoles por la mañana rumbo al INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) para su diagnóstico el cual se espera en menos de 72 horas", refirió.

Detalló que el paciente masculino, médico de 57 años, de origen asiático y con residencia en Reynosa se encuentra asintomático y sólo presenta tos seca y rinorrea (nariz congestionada o tapada).

La titular de Secretaría de Salud de dicho estado, Gloria Molina Gamboa, reveló que el pasado 25 de diciembre de 2019, el paciente viajó a China con escala en Tijuana, posteriormente llegada a Beijing, y el mismo día a la ciudad de Wuhan, Hubei.

En la ciudad convivió con cuatro familiares, quienes se reportan sanos, no convivió con enfermos, no tuvo convivencia con animales y visitó algunas ciudades cercanas (menos de 100 Km en tren).

Salió el 10 de enero de la Ciudad de Wuhan, Hubei, con rumbo a Beijing, con escala en Tijuana, Ciudad de México y llega a Reynosa el día 11. El lunes 13 de enero de 2020 inició con tos (comenta rara); el jueves 16 con flujo nasal.

Comentó que hasta este miércoles no presenta dolor de pecho, no dolor de garganta, vive solo y no convive con personas enfermas.

