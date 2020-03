Suspenden clases y guarderías en NL

El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Manuel Enrique de la O Cavazos, informó que en Nuevo León se suspenderán clases a partir del día de mañana

Noticias de hoy - 16/03/2020 08:57 a.m.

INFO7

Por: Estrella Gracia

La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció que a partir de mañana se suspenden clases en todos los niveles, así como el servicio de guarderías.

Esto en instituciones tanto públicas como privadas.

En el caso de los bebés que acude a guarderías también exhortaron a que no sean cuidados por los abuelos, ya que esta parte de la población es más propensa a contagiarse.

En cuanto a las madres trabajadores informaron que analizarán algunas acciones debido a que no habrá guarderías.

Además, exhortaron a no tomar esta suspensión como vacaciones, es decir, no salir si no es necesario.