Suspende NL 46 negocios durante el fin de semana

La Secretaría de Salud hizo un llamado a los comercios informales a respetar las restricciones de fin de semana

| 14/12/2020 | ionicons-v5-c 12:12 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Durante rueda de prensa de actualización de Covid-19 se dio a conocer que 46 negocios de diferentes giros fueron suspendidos durante este fin de semana, luego de realizar más de 1,000 visitas.

"Este fin de semana hicimos 1156 visitas y se realizaron 46 suspensiones, continúan los operativos con Fuerza Civil, con Protección Civil, con personal de Economía y personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario", mencionó el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Ante esta situación, el secretario hizo un llamado a la población para que se comprometen, solidaricen y sean responsables para no provocar que se sigan presentando más casos.

"Se necesita el compromiso de todos, no hay un policía para tenerlo en cada puesto, necesitamos la solidaridad de todos, la responsabilidad, la irresponsabilidad por ganar algún peso, están matando personas", indicó.

Por otra lado, respecto a los comercios informales, también pidió el apoyo y el compromiso de los dueños de estos negocios, para que cuiden a la población y no la expongan.

"El comercio informal es responsabilidad de los alcaldes y las alcaldesas, pero no se necesita el compromiso de la autoridad municipal, estatal o federal, se necesita el compromiso de ellos, de los que realizan comercio informal, que cuiden a la población.

"De toda la sociedad para que no vaya a comprar, que no salga, de eso se necesita el compromiso, de toda la sociedad para que no vaya a los comercios informales y de los dueños de esos comercios informales", agregó De la O Cavazos.

Asimismo, la Secretaría de Salud del estadio dio a conocer que debido a los cierres se ha logrado disminuir la movilidad hasta en un 90 por ciento.

"Ha disminuido la movilidad hoy más que el fin de semana anterior, una reducción de la movilidad de alrededor de alrededor de un 90%... observó que no hay el tráfico acostumbrado a estas fechas decembrinas que existe en el área metropolitana", apuntó.