Suspende Hospital Universitario cirugías y consultas que no sean urgentes

Por la contingencia por el coronavirus, el Hospital Universitario decidió suspender las cirugías y consultas que no sean urgentes. El argumento fue evitar el hacinamiento de los pacientes y mantener espacios libres, dada la capacidad limitada de este nosocomio

Por: Olivia Martínez

La medida, que es de manera indefinida, sorprendió a los pacientes y sus familias.

Los pacientes reaccionaron con opiniones encontradas.

Algunos opinaron que la medida estaba bien, pero otros expresaron que no saben qué sucederá con sus procedimientos médicos agendados.

Hay incertidumbre.

Elizabeth iba con zozobra: ella acudió a hacerse la prueba del coronavirus ya que en su trabajo tiene contacto con extranjeros y narró que en algunas partes se topó con la indiferencia y la insensibilidad.

"Me dijeron que en 48 horas me daban los resultados, traía síntomas, en donde yo trabajo tengo contacto con extranjeros, ya tengo diez días enferma y en ningún lado me han hecho caso, lo que sí también yo he visto, en la clínica donde yo consulto en el IMSS no me dieron tratamiento, me dijeron que no tenía nada, fui a otro consultorio en el municipio de Juárez en el cual se burlaron de mí por traer cubrebocas", refirió.

Por la saturación de pacientes y sus familiares, desde hace tiempo algunos de ellos prefieren esperar afuera, enfrente del hospital.

Algunos de plano ya improvisaron sus tiendas de campaña y otros llevan sus sillas de plástico. Y a esperar.