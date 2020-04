Surgen divertidos memes tras paro de distribución de cerveza

Por medio de redes sociales ya circulan varios memes luego de que el gobernador de Nuevo León, anunciara que no habrá producción y venta de cerveza a partir del 3 abril

Luego de que autoridades gubernamentales de Nuevo León, dieran a conocer que se detendrá la producción y distribución de cerveza, una ola de memes comenzó a surgir en redes sociales.

El día de hoy se informó que no habrá una ley seca como tal a partir del 3 de abril, sino que las cerveceras dieran a conocer que su producto no es tan indispensable y no se producirá, ni distribuirá durante la pandemia de Covid-19.

"No habrá producción se cierran las empresas cerveceras se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas a partir del 3 de abril en todo el país", apuntó el gobernador de Nuevo León.

Después de esto, a través de redes sociales, surgieron unos memes respeto al tema. Aquí lo más graciosos.

Ni pues abril se dejó venir con todo #LeySeca tsss y apenas comienza el mes. #COVID?19 #COVID19mx pic.twitter.com/sllDWcUuyo — ØR (@_OmarReyes_) April 1, 2020

Ya vale madres todo amikos, pinche abril se está pasando de brga#LeySeca pic.twitter.com/sOQBga4KVW — Sl Meme ©??™? (@memelofsky) April 1, 2020

Yo cuando me entero que puede haber #LeySeca pic.twitter.com/4AJkj6WNbk — Karla Baez (@karlabaez100) April 1, 2020

Es neta lo de la #LeySeca

Cuantos más Coronavirus? Cuantos?!?! pic.twitter.com/AGR2rPWtuF — Dangerous Mind (@GinaRockzzdays) April 1, 2020

#LeySeca ya valio barriga señor verga. pic.twitter.com/iLzYjUXmxB — el VLOG del NaCo (@VlogNaco) April 1, 2020

Cuándo... Mi tía se entera que habrá #LeySeca!! ???? pic.twitter.com/ilUHZcJDcR — El pinche Joel ?? ???? (@elpinchejoelxD) April 1, 2020