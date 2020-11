Supera mujer de 97 años el Covid-19 en clínica del IMSS

La mujer pudo regresar de nuevo con su familia y dijo sentirse contenta y agradecida por vencer al virus

Nuevo León.- A pesar de ser una paciente de alto riesgo, por su edad y por antecedentes crónicos degenerativos, una mujer de 97 años logró superar la enfermedad del Covid-19, gracias al trabajo multidisciplinario del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad Médica Santa Cecilia y a la fortaleza de la paciente.



La paciente de la tercera edad, identificada como Leonor ingresó al hospital el 5 de noviembre y tras su ingreso el Equipo de Respuesta Covid le realizó una valoración geriátrica integral con ajuste de medicación, oxígeno, terapia, ejercicios respiratorios y movilización temprana, acorde a las necesidades y a la edad de la paciente.





Asimismo se le mantuvo una vigilancia estrecha de parámetros respiratorios y hemodinámicos, antibióticos, lo que permitió una evolución favorable hasta retirar el oxígeno suplementario y completar su tratamiento hospitalario, por lo que pudo ganarle la batalla al Covid-19 y regresar a casa.



Tras abandonar el hospital, doña Leonor dijo sentirse contenta y agradecida y fue despedida mediante aplausos por parte del personal.





"Tantas gracias a todos y a todas, me voy muy contenta con todos sus servicios, todos me vieron muy bien. Todo lo que hacen es mucho sacrificio por los enfermos, que Dios se los pague.



"Me siento bien, yo todavía me levanto a lavar y a asear mi cuarto. También puedo hacer comida, tengo andadera para andar con las dos manos y tengo bastón para hacer con una mano y así", mencionó doña Leonor.





La líder del Equipo de Respuesta Covid, la doctora Cinthia Mariel Mota Guzmán, mencionó que el caso de doña Leonor fue todo un reto para el personal médico, pues no habían atendido a una persona de esa edad en dicha unidad del IMSS.