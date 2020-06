Suben precio de entrada a Chipinque... y 'huyen' paseantes

Ahora se cobra 70 pesos por entrada individual, cuando antes era de 20 pesos. Ante eso, algunos de los visitantes prefieren regresarse. Además, el pago se debe hacer previamente en línea, y como algunos llegan sin saberlo también optan por irse

INFO7

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- Ahora que el Parque Ecológico Chipinque ya reabrió, algunos regios que planeaban respirar aire puro en medio de esta pandemia se quedaron sin él, al enterarse de que subieron el costo de la entrada.

Y es que, además, se debe reservar y comprar en línea los boletos porque el acceso está más limitado, para evitar contagios del Covid 19.

La familia de doña Laura Delgado llegó en taxi a este pulmón en San Pedro, pero al enterarse del aumento y de que no aceptaban pago en efectivo no les quedó de otra que regresarse.

El incremento está ahuyentando a los paseantes.

Antes por ingresar a pie se cobraba 20 pesos por persona, mientras que por accesar en auto se cobraba 135 pesos, sin importar cuántas personas fueran.

Pero desde la reapertura del pasado 15 de junio, ahora el cobro es individual y parejo: 70 pesos por cada persona, independientemente de si entran a pie o en carro.

Esto representa un alza del 250 por ciento.

El taxista y la familia tuvieron que meter reversa porque no habían hecho el pago vía electrónica.

te puede interesar ¡Este año no habrá grito! NL cancela festejos por la independencia de México

Los adultos se molestaron y los más chicos se desilusionaron.

Los ciclistas que acuden habitualmente consideraron que el alza no se justifica por el estado de la carpeta asfáltica y por la falta de iluminación.

"Yo creo que sí está un poquito caro, no quiere decir que no los valga, pero definitivamente uno que es ciclista para la bajada la carretera está en muy mal estado, pudieran cobrar posiblemente más, siempre y cuando estuvieran un estado óptimo, la carretera para nosotros los ciclistas es muy peligroso bajar, definitivamente el parque vale los 70 pesos, pero yo sí quisiera que estuviera en mejores condiciones", dijo un ciclista.

" Yo creo que sí deberían de ajustar un poco ese precio porque como dijo el compañero, la calle no está tan óptima, para los ciclistas en la bajada está muy peligroso, hay baches, boyas", dijo otro deportista,

"La calle siempre esta igual, nunca la han arreglado, en las mañanitas a veces no había luz, y de repente a las seis de la mañana no había luz, yo no estoy en contra del cobro, siempre y cuando si le inviertan más... ha habido muchas caídas fuertes por boyas sueltas, baches", comentó otro.

te puede interesar El Caribe mexicano avanza hacia la reactivación del turismo

El vocero del Parque, Ramiro Salinas, reconoció que hay menos visitantes, pero lo atribuyó a que cierran más temprano y no al alza en el costo de la entrada.

"La visita sí, por los horarios que hay, pero no es tanto por el cobro, sino es que tenemos un horario que es muy limitado a anterior, es de 7 de la mañana a 5 de la tarde", explicó.

Y ante las quejas, reaccionó.

"Siempre ha sido así: el parque no está iluminado, no hay veredas iluminadas por lo mismo, porque es un área natural protegida, pero pues dependiendo ya como vaya cambiando el horario será la la iluminación, la luz natural en el parque y seguiremos trabajando para dar mantenimiento a todas las instalaciones del parque, incluidas las carreteras", aseguró

Recuerde que con el protocolo se puede realizar actividad física, pero no permanecer en el parque para convivir y descansar.

Están cerradas las áreas de Meseta, Explanada, Juegos Infantiles, Aparatos de Ejercicio, Áreas de Descanso, Mesas de Picnic, Miradores, Bebederos. Puntos de Venta, Ascenso a Cumbres, Canoas, Oficinas, y se cancelaron los recorridos guiados y los eventos.

te puede interesar La Torre Eiffel reabre tras un cierre de más de tres meses por la pandemia

Si usted no hizo la reservación, en la entrada se le da como opción un código QR para que ahí compre el boleto, pero no todos pueden o quieren, y se retiran.