Son 107,000 metros cuadros afectados en la Huasteca

Por: Andrea Rodríguez

"Me preocupa mucho lo que está sucediendo en esa zona, esas afectaciones, esos desmontes, reflejan que se ha descuidado y se está afectando el patrimonio natural de La Huasteca.

"Son decenas y son en diferentes puntos, no es uno solo, hay unos pequeños, mayores y unos insignificantes, pero así comenzaron. Están aisladas pero son muchas ya las hectáreas, son 107,000 metros cuadrados que están con retiro de vegetación y combinadas con construcciones", apuntó el diputado.

Agregó que desde hace mucho tiempo ha estado trabajando en el tema y en su momento desde el congreso solicitó a las autoridades que cuidan la zona, a los alcaldes, como al de Santa Catarina que le informaran sobre las autorizaciones que se habían dado en la zona.

"Les dije que me informaran cuáles eras las autorizaciones que se han dado en la zona, qué permisos se han dado y me dicen que no hay ninguno, que no se ha dado ninguna autorización para construcción, también Semarnat me dice que no se ha hecho ninguno, solamente se habla de aquel que tiene que ver con la presa Rompe Picos.

"Esto contrasta con la realidad, con esos desmontes que hay ahorita, en Monteros y en esta zona de Potrero", comentó Luis Armando.