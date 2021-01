Solicitarán diputados a gobernador que no influya en elecciones

Previo a las actividades de campaña electoral, diputados en el Congreso del Estado, anunciaron que buscarán que el Gobernador no 'meta mano' en los siguientes comicios

Nuevo León.- Ramiro González, Coordinador del Grupo Legislativo de Morena, dijo que harán esta petición al ejecutivo estatal, de la misma forma en que se solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar de transmitir la Mañanera.

"Por supuesto que no es bueno. El gobierno del Estado es un gobierno independiente y se supone que no tendría partido, por supuesto que pedimos que saque las manos del proceso en un momento dado", dijo.

Además, dijo que durante el proceso electoral, están al tanto de que esta administración a cargo de Jaime Rodríguez, no utilice recursos públicos como en el 2018.

"Nosotros como grupo legislativo de Morena, va a ser muy vigilante del recurso público, del dinero público, de qué están haciendo los programas estatales para ayudar a un partido".

"Porque aquí ya hubo un antecedente en el 2018 donde hay señalamientos de funcionarios ayudando abiertamente en horario laboral a una campaña política y no queremos que suceda eso, no queremos y no es correcto", apuntó el morenista.

González señaló que evitarán cualquier desvío de recursos públicos y personal como el de los comicios anteriores, en los que se buscaba beneficiar la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón.