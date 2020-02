Sobrevive dos veces al cáncer de mama, ahora la lucha es contra su exmarido

Yessika es sobreviviente por partida doble del cáncer de mama, pero la batalla más intensa ha sido la de luchar contra su propio ex marido, un funcionario público federal radicado en la Ciudad de México que se convirtió en su verdugo y que sigue moviendo sus influencias para tratar de quitarle a sus hijos

31/01/2020

INFO7

Por: Olivia Martínez

A Yessika Hernández el cáncer de mama no la venció.

Se lo detectaron en un seno, ella luchó y sobrevivió con éxito.

La vida le mandó una segunda prueba: le dio cáncer en el otro seno.

Y en lugar de temer a la muerte, decidió canalizar lo que sentía, y por amor a sus hijos, con mucha fe y con el apoyo de padres y hermanos lo superó.

Pero en medio de su enfermedad, la batalla más intensa es la que ha sostenido contra su exmarido, un funcionario público federal radicado en la Ciudad de México, al que ella ubica como su verdugo.

Todo inició en el 2014 cuando se sentía muy mal, una ecografía reveló que estaba embarazada de su segundo hijo, pero por un error médico nunca le detectaron que ella ya tenía cáncer.

Así, tuvo a su bebé. Luego, ya con el cáncer diagnosticado, sufrió maltrato psicológico de su pareja, y se divorció.

Su exesposo, Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, se movía en la contradicción, pues en el gobierno federal, fungía como abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, en la Ciudad de México, pero en pleno juicio por la patria potestad, sustrajo a la hija mayor de ambos, fue acusado de traficar con influencias para violar las leyes y procesos, y pasó a ser el verdugo de su exmujer.

"Era mi victimario, exactamente, sin causa, sin motivo porque él sentía que las podía", acusó,

En el 2018, le descubren el segundo cáncer, en medio de las presiones y acoso de su exmarido.

"Él era director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de hecho él me amenazaba mucho porque era una persona muy cercana a José Antonio Meade, entonces yo pasé muchas angustias porque me amenazaba y me decía: "Ya te quité a tu hija y si gana José Antonio Meade la presidencia (de México), voy a ser subsecretario y voy por el otro hijo", denunció.

"Yo ahí sentí el peso del poder", sostuvo.

Ahora, la ofensiva es atacarla por su salud, para vulnerar sus derechos de madre.

"Él ahorita es el titular de la Unidad y Modernización del IMSS", explicó.

El exmarido sigue acosándola.

"Ahora inventó que por mi diagnóstico de cáncer no puedo cuidar a mis hijos, y me tiene puesta una demanda, creo que las mujeres con diagnóstico de cáncer tenemos derecho a cuidar de nuestros hijos, en mi caso es una etapa en fase 2, no metástasis, sólo tengo que estar en chequeos periódicos, incluso, si fuera etapa terminal, las mujeres tenemos derecho a cuidar de nuestros hijos", aseveró.

Ella pide al Poder Judicial no dejarse intimidar por influyentismo.

"Quiere quitarme a mis dos hijos. Me siento perseguida, acosada judicialmente"

Y advierte el riesgo:

"Esperemos que no me dé un tercer cáncer con esta situación

Pero sólo la muerte la podrá separar de sus hijos.

Sin duda, Yessika es un ejemplo de fuerza, amor y coraje, como muchas pacientes de cáncer y como muchas madres.