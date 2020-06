Sí seguirá la distribución de cerveza en pandemia

Contrario a información que ha circulado, el estado afirmó que no hay cambios en la distribución ni venta de cerveza como se ha especulado

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Nuevo León.- La distribución de la cerveza en Nuevo León, en medio de esta pandemia vírica no será suspendida.

Así lo confirmó gobernador del Estado, Jaime Rodríguez. "No es cierto que nosotros vayamos a tomar una decisión respecto a la distribución de la cerveza, no se crean de eso no habrá una situación respecto a eso. Así que no vayan a saturar otra vez los negocios porque creen se va acabar la cerveza", explicó el mandatario.

Se informó que que las compañías tienen suficiente inventario en los almacenes. Así que todo quedó en rumores.

El departamento sanitario también anunció que las pastelerías y cementerios permanecerán cerrados tal y como ocurrió el 10 de mayo. Prohibiendo de esta formas los festejos del día del padre.

"En cuanto a los panteones el Día del Padre van a permanecer cerrados las pastelerías hay que tener equidad el Día de las Madres estuvieron cerradas también", explicó el doctor Manuel de la O.

Las pastelerías podrán operar solo con el servicio a domicilio o a través de plataforma digitales.

Durante el 20 y 21 de junio los inspectores sanitarios mantendrán una vigilancia en pastelerías y restaurantes.