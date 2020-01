Sí quiere Colosio la alcaldía regia, y dice que no chapulineará

Sí quiere Colosio la alcaldía regia, pero insiste en que no chapulineará, sino que terminaría su labor de diputado

Por: Olivia Martínez

El diputado local Luis Donaldo Colosio anunció que sí le interesa ser candidato a la alcaldía de Monterrey, por su partido, Movimiento Ciudadano.

Pero aclaró que aún no son los tiempos y que está concentrado en la curul y en la nueva encomienda que el pasado fin de semana MC le dio al nombrarlo titular de la Comisión Operativa Municipal de Monterrey, cuya finalidad es consolidar la estructura partidista y armar el proyecto político de este partido rumbo a la presidencia municipal.

"Es una posibilidad, pero yo también quiero ser muy realista y en este momento no estamos listos para candidatear a nadie, porque hay que hacer mucho trabajo previo", dijo.

-¿Cuándo tomaría la decisión?- "Yo creo que a más tardar a finales de este año o a principios del año próximo", aclaró.

-¿Es quitarle Monterrey al PRI y al PAN?- "No es quitárselo, es ganar Monterrey en favor de la gente. Hace casi dos años, al ser postulado como candidato legislador," aseguró que no iba a chapulinear.

-¿El chapulineo?- " es que hay muchas definiciones de chapulineo. No dejaría mi cargo para irme a contender por otra cosa antes de tiempo, no es la idea", dijo en aquel tiempo.

Y ahora reafirmó que no dejará la curul.

-¿No chapulinearía? - "No me gustaría terminar, no me gustaría no terminar lo que empecé. Yo pretendo terminar mi mandato constitucional hasta el 31 de agosto del 2021... el chiste es no dejar el trabajo tirado y eso no lo voy a hacer".

-¿Podría ser a la vez candidato y diputado? - "Buscaré la forma para que esto pueda compaginarse, de lo contrario yo siempre le voy a destinar primero a mi responsabilidad presente antes que andar procurando una futura".

El trabajo partidista es para él un reto.

"Si queremos realmente abanderar un proyecto ganador y respaldar a la candidata o candidato que pretende traer un trabajo cercano a la gente, grandes resultados, pero con un gran plan de trabajo, necesitamos empezar por definir las estructuras y las bases sólidas del movimiento ciudadano que puedan respaldar a esa persona. De lo contrario, sea quien sea el candidato o la candidatura no podrá aspirar a otra cosa más que a una candidatura testimonial, y no queremos este tipo de papel, queremos una posibilidad, una lucha realista", planteó.

Colosio Riojas busca consolidar el movimiento naranja en tierras regias.