Si la gente no hace caso se aplicará el toque de queda: 'Bronco'

El gobernador Jaime Rodríguez dijo que planea una reducción del servicio de transporte y un posible toque de queda en caso de ser necesario

Por: Yaressi Ortega

Durante una entrevista a nivel nacional el gobernador Jaime Rodríguez Calderón habló de aplicar un toque de queda en caso de que la gente no haga caso sobre las medidas de aislamiento e higiene.

El mandatario compartió dicha entrevista en sus redes sociales donde también dijo que como medida a tomar se bajaría el uso del transporte público en el estado.

"Si, de hecho, ya saqué todo lo que tenemos a partir de hace 15 días, ya que las empresas dejaron de funcionar a partir del viernes, sábado andamos en friega en la calle con policía, helicópteros, perifoneos, hoy mismo vamos a bajar el uso del transporte público para que la gente no se mueva y se quede en su casa.

"Lo estoy viendo (toque de queda), si la gente no hace caso lo tendremos que hacer, esta semana voy a probar si la gente hace caso, si lo hacen creo que podemos hacer que haga caso... ahorita lo intentaré esta semana por las buenas si veo que crece el número de contagios comunitarios o colectivos la gente tendrá que quedarse en su casa a fuerza, es preferible la fuerza y no los muertos en la calle", indicó el mandatario estatal.

Además, el mandatario habló sobre el abasto de pruebas en Nuevo León para el Covid-19, las cuales dijo tiene suficientes para enfrentar esta contingencia.

"Es un virus que todos los días avanza, y estamos tratando de detenerlo a través de las medidas que se tienen que tomar como quedarse en casa, y dejar de andar en reuniones con mucha gente... nosotros decidimos hace un mes y medio adquirir las prueba PCR, tenemos suficiente para la población de Nuevo León, tenemos alrededor de 50 mil pruebas que estamos haciendo", indicó el Bronco.

El mandatario estatal comentó que difiere con la idea del presidente al señalar que no se debe enfocar solo al problema de salud, sino que también tiene que avocarse al problema económico ya que si las empresas no funcionan no habrá ingresos para el país lo que terminará causando afectaciones.