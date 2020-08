¿Quién protege a los colegios privados para seguir con los altos cobros?

En vísperas de que inicien las clases, la titular de la Secretaría de Educación de Nuevo León, María de los Ángeles Errisúriz, fue señalada de proteger a los colegios privados para puedan seguir cobrando colegiaturas elevadas

19/08/2020 | Olivia Martínez

Según el Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Errisúriz sigue sin girar a los colegios particulares el punto de acuerdo en el que el Congreso Local pide a estas instituciones privadas que, en solidaridad con los padres de familia, reduzcan el pago de colegiaturas al 50 por ciento, eliminen el cobro de reinscripción y no exijan compra de uniformes escolares.

La presidenta de ese Instituto, Luz María Ortiz Quintos, dijo que la actitud de Errisúriz y de muchos de los colegios privados va contra la economía familiar.

"Sentimos que hay un acuerdo entre ellos con la secretaria de Educación para que ella no gire ese comunicado y ellos no se sientan obligados", acusó.

Ortiz Quintos denunció un absurdo: cuando algunos papás solicitan clemencia, los colegios les exigen someterse a un estudio socioeconómico que acredite sus problemas de dinero, pero para hacérselo deben pagar hasta 2 mil pesos.

Eso es pese a que la Procuraduría Federal Consumidor ya interviene en este caso, tras recibir cerca de 60 quejas contra los colegios

Ortiz Quintos relató lo que la funcionaria respondió en una reunión de zoom con los diputados y donde estuvo ella.

"Su respuesta fue: "Estamos dialogando con los colegios particulares", refirió.

Ortiz Quintos aclaró: "No es un diálogo, es un escrito, que el Congreso del Estado le está haciendo donde le está requiriendo, que envié a los colegios particulares esta solicitud de apoyo a todas las familias, no es lo que se está haciendo ahorita; entonces, si los colegios no lo están haciendo, se sienten protegidos por la Secretaría de Educación", expuso.

A su vez, eso provoca que los colegios cometan otras presuntas anomalías, y ante eso el Instituto Nacional de Consultoría Familiar respaldará las demandas.

Entre ellas las que tienen que ver con colegios que están despidiendo a los maestros de mayor antigüedad, sin darles la indemnización correspondiente y les exigen firmar una carta donde se comprometen a no dar clases particulares ni asesorías.

El Instituto pidió a los padres o maestros que tengan quejas comunicarse al teléfono 81 1121 9623. O al correo institutonacionalcf.ac@gmail.com

Por separado, y en abierto contraste, la presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, July Mendoza, aseguró que sí hay colegios que se han solidarizado con los papás.

"Hubo escuelas que hicieron 30 por ciento parejo de descuento en los meses de marzo, abril, mayo y junio, parejo a todos, tuviera el padre de familia trabajo o no tuviera, hubo casos en que inclusive los apoyaban con más", dijo.

"La recomendación es conciliar... es tiempo de unir esfuerzos para sacar a la educación adelante", sostuvo.

Para inquietudes, la Unión Neolonesa dio el teléfono 81 83 33 84 77 y el correo: comunicacion@unlpf.org

Las clases inician el 24 de agosto.