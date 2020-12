'Robo hormiga', el más frecuente en empresas y negocios

Se le denomina "robo hormiga" al hurto que comienza con un objeto pequeño, como una pluma, mismo que puede aumentar hasta cosas de mayor volumen

Monterrey.- Los robos internos en empresas y negocios, son los más frecuentes y que más representan monetarias e incluso en el inventario.

En el evento de "Capacitación y entrenamiento a trabajadores para prevenir robo hormiga", a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública, se dio a conocer que, estos delitos generan pérdidas monetarias desde 30 % a un 40 % y hasta un 10 % en inventario de las empresas.

En este sentido, el Oficial encargado de la Mesa de Vinculación Institucional de Fuerza Civil, Óscar Maya Sánchez, indicó que todo parte de la ausencia de artefactos de seguridad, así como la necesidad que puedan tener los trabajadores es por eso que se debe generar confianza.

"No hay que darle la oportunidad de que robe, se deben implementar elementos de supervisión"

"Eso le dice al empleado que lo están observando", indicó.

"Es importante hablar con ellos, crear seguridad y crear la escucha asertiva, generar compañerismos pero sin caer en exceso de confianza", apuntó, "Si los tratas mal, el 'no me pagan bien', 'la empresa gana mucho dinero'; si no los entiendes, no les generas seguridad, tendrás un enemigo trabajando contigo", insistió Maya Sánchez.

"Empieza por una lata de refresco y poco a poco irá incrementando hasta comenzar a robar cosas de mayor volumen"

"Muchas veces el mismo empleado se da cuenta de cómo robar, si no hay una disciplina al interior, puede darse este delito", advirtió el Oficial.

Recomendó que, en las entrevistas con el nuevo personal, se debe de hablar de valores los cuales motiven al trabajador a sentirse seguro con su labor.

"Al momento de entrevistarte con tu personal, debes hablar de valores y principios"

De acuerdo con un estudio correspondiente al año 2018 por parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), se registró un aumento al 60 % en este delito al interior de empresas y negocios.