Senador exige a AMLO medidas de apoyo económico a las pymes ante el coronavirus

El Senador por Nuevo León, Samuel García, mediante video reclamó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a los pequeños y medianos negocios ante la crisis que se avecina debido a la pandemia de Covid-19

Por: Redacción Web

El Senador Samuel García, pidió por medio de un video en Facebook al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que "no se olvide de la clase media, que es la paga impuestos", esto luego de exponer que "México no hará plan económico ni fiscal para hacer frente a la crisis que se avecina por el Covid-19".

Habló de que por tercera "Mañanera" consecutiva, el Presidente de México descartó que su gobierno fuera a reducir impuestos, pues el mandatario mencionó que: "No, eso es de neoliberales".

"El Presidente debe reaccionar, AMLO no entiende que los talleres mecánicos, las estéticas, los negocios de renta de vestidos, los salones de eventos TAMBIÉN son negocios. El ve como si México fuera blanco y negro, no se da cuenta que no todos los empresarios son Slim, existe también la clase media que es la columna vertebral de nuestra economía", dijo el Senador.

"EUA va a invertir en plan económico de 50 billones de pesos, o sea, 50 mil millones de millones", comentó.



"PRESIDENTE: No todo se trata de recibir, sino también de cómo gastar inteligentemente. Hay que ver hacia el futuro, no quedarnos estancados en el pasado; hay temas prioritarios para México", agregó.

"-Tren Maya 175 mil millones de pesos

-Dos Bocas 200 mil millones de pesos

-Santa Lucía 172 mil millones de pesos (más caro que 168 mmdp de Texcoco, por las indemnizaciones, cambiamos un aeropeurto primermundista por uno chafa MÁS CARO)

-Partidos políticos 5.2 MIL millones de pesos en 2020

-Sembrando Vida (tala selvas) 30 MIL MILLONES

-Jóvenes construyendo el futuro 70 MIL MILLONES

-Becas Benito Juárez (dinero en mano a niños de prepa) 93 MIL MILLONES + 16 mil millones para algunos de universidad".



"Con este dinero tendríamos la capacidad de apoyar a los negocios pequeños y medianos, otorgar cheque único de pago a recién desempleados, apoyar la renta de las pymes, apoyar a ciudadanos con pagos de renta agua luz y gas y servicios, podríamos incluso absorber costos de créditos bancarios y mucho más, que nuestro país desesperadamente necesita debido a la contingencia y el paro financiero y económico que estamos viviendo", finalizó.