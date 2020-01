Según el Hospital Universitario, se atenderán todos los casos que lleguen por Insabi

Ante las quejas de derechohabientes, por la desaparición del Seguro Popular, se les ha estado negando la consulta, las operaciones, los tratamientos y las medicinas, los directivos del Hospital Universitario garantizaron que todos los pacientes ya afiliados serán atendidos con el programa sustituto, el del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero a quienes aún no están registrados les pidieron tener paciencia

Noticias de hoy - 13/01/2020 08:23 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El director del Hospital Universitario, Edelmiro Pérez, alegó que aún no se conocen las reglas de operación que deben ser planteadas por el gobierno federal y además están a la espera de que se defina el presupuesto que se le asignará a Nuevo León para la operación del Insabi.

Serán cubiertos igual como anteriormente se les apoyaba, los pacientes que estaban afiliados no tienen problemas, ya tienen identificación, los pacientes que no estaban afiliados los contactamos con Trabajo Social para que hagan un registro de los pacientes que nunca habían estado afiliados, un registro de ellos, de su identificación y posteriormente el expediente clínico, dijo.



El directivo reconoció que sí ha habido cobros a los pacientes por atenderlos, pero negó que sean cantidades voraces, y desmintió que se deje de atender a quienes padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas.

Y aunque algunas familias ya tramitaron amparos porque no les valen las pólizas contratadas con el extinto Seguro Popular, el funcionario minimizó la situación, con el argumento de que cuando cambian los esquemas siempre surge el temor y las quejas..



Prometió que para facilitar la atención y atender las quejas se colocarán módulos de información en el Hospital y se abrirá una línea telefónica.