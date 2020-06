Secretario de Salud niega acusaciones de soborno para registrar casos como Covid-19

El secretario de Salud del estado, Manuel de la O, afirmó que entabló comunicación con el director de La Carlota, Ismael Castillo, quien negó que hubiera algún tipo de soborno para registrar un caso Covid-19, cuando éste no fuera

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

NUevo León.- Manuel de la O agregó que ´´hay que presentar pruebas para este tipo de acusaciones´´.

"Me he enterado a través de las redes sociales que mencionan que algunos pacientes se les ofrece un pago para que digan que tienen Covid-19, y aquí quiero decirles que hace un rato hablé con un doctor de la Universidad de Montemorelos y le dije ´platícame que sucedió´ y me dice: ´doctor, es falso´´´, explicó el encargado de la salud de Nuevo León.

"Hablé con el rector de la Universidad de Montemorelos, el maestro Ismael; es falso ya investigué´´, agregó.

De la O dijo que ´´no se vale hacer esos comentarios, la verdad que todo el personal de salud estamos muy preocupados, muy ocupados todo el día y la noche trabajando para salvar su vida", afirmó.

El médico José Luis Sánchez Silva fue acusado de intentar sobornar a una mujer a quien le ofreció $50,000 pesos para hacer pasar a su familiar como paciente COVID.