Se une Rocío Montalvo a las filas de MC

| 19/12/2020 | ionicons-v5-c 20:30 | Elizabeth Cruz |

Por segunda ocasión, la líder del colectivo Únete Pueblo, Rocío Montalvo, busca ser la aspirante a una diputación local pero ahora por Movimiento Ciudadano.

El senador con licencia de este instituto político y precandidato a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda, destapó las intenciones de la hoy activista y agregó que hasta ha recibido amenazas.

"Están aquí arriba de mi oficina parte del colectivo Únete Pueblo pidiendo garantías porque en cuanto se enteraron los adversarios de que se iban a sumar a Movimiento Ciudadano hubo presiones fuertes"

Sin dar más detalles, aseguró que se trata de una "guerra sucia" de otros partidos que desde entonces han amenazado Montalvo y al colectivo.

"Lo que no se vale es que luego gobierno o adversarios los amedrenten", dijo, "Hoy en la mañana a las 10:15 me marcó (Rocío Montalvo) para decirme que no iba a poder asistir porque tanto ella, como el grupo recibieron presiones", añadió.

"No se vale porque ella es un perfil, es una voz del transporte público en Nuevo León, se anima a buscar y entrar una contienda y empiezan esos problemas para impedirlo", señaló

Informó que aún desconoce a qué distrito representará como precandidata pero dejó entrever que podría tratarse de una diputación federal.

"Ese es un papel que le toca Agustin Basave yo hablé con él el día de ayer y estamos viendo el tema de las diputaciones federales porque es clave que en el Congreso Federal el presidente no tenga mayoría absoluta como hoy la tiene, él (Agustín Basave) tendría que hablar con Rocío para ver cuál es el distrito que más le favorece y en ese sentido yo únicamente fui el enlace", explicó.

Rocío Montalvo también buscó en 2018 ser diputada local por la vía independiente para el distrito 14 en Guadalupe, en el cual ganó Félix Rocha del Partido Acción Nacional.