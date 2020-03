Se suman alcaldesas a paro nacional del 9 de marzo

Por: Rosalinda Tovar

Como muestra de apoyo al paro nacional de mujeres que se efectuará el próximo lunes 9 de marzo, las alcaldesas de Guadalupe y Escobedo revelaron cómo van a manifestar su solidaridad con la causa.

Aunque ambas coincidieron en estar de acuerdo con el movimiento, Cristina Díaz detalló que ese día se mantendrá en su domicilio pero estando al pendiente desde ahí de lo que acontezca en su ayuntamiento.

"Estaré en mi casa monitoreando me sumo como lo hice ese día que fue el primer municipio que se sumó en Nuevo León, estaré con un pañuelo morado para sumarme a esta causa", asentó.

"Lamentablemente las cifras no son nada alentadoras para las mujeres ni en feminicidios ni en violencia hacia nosotras, hasta una niña corre el riesgo de atentados contra el pudor o la manera en que la tratan en su familia o la escuela (...) tenemos que poner un hasta aquí a la violencia a las mujeres que merecemos ser tratadas con respeto y dignidad", puntualizó la edil.

En tanto, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores expresó que apoya la causa, sin embargo si acudirá a trabajar, puesto que hay mujeres que tienen ciertas responsabilidades que impiden abandonar sus puestos laborales.

"Yo me sumo al paro, apoyo el paro pero si voy a trabajar ese día, hay mujeres que no podemos dejar de trabajar porque tenemos ciertas responsabilidades y ademas apoyo al movimiento de tal manera que estamos también invitando a las mujeres que pueden dejar de trabajar a que acudan con nosotros a Puerta Violeta", apuntó.

Añadió que la invitación es porque ya se realizó un programa para ese día en el que se han inscrito diversas personas como maestros de yoga, hombres que ofrecen capacitación de defensa personal y otra serie de platicas que se darán en el lugar para orientar a las mujeres que sufren de violencia.

Respecto al personal femenino de ambos ayuntamientos, ambas ediles confirmaron que no habrá represalias contra las empleadas que se dispongan a faltar, no obstante en áreas como salud y seguridad, prevén que no haya tanta inasistencia pero de lo contrario se les pide avisen con tiempo para poder coordinar el trabajo.

Las medidas serán permanentes y seguirán para erradicar estas conductas nocivas.