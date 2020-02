Se reúnen a "conversar" por intereses de NL

El exconcejal de Monterrey, Bernardo González Garza, se reunió con el exdiputado local y federal del PRI, Héctor Gutiérrez, para intercambiar ideas y analizar la situación que se vive en el municipio de Monterrey.

Ambos muy sonrientes, comentaron dicho encuentro fue sin intención de armar una alianza o unión rumbo al 2021, sin embargo, ninguno negó sus intenciones de contender.

"Desde hace tiempo había buscado a Bernardo me interesaba mucho platicar con él, por su experiencia en el municipio de Monterrey porque independientemente del cargo o función que tuvo, fungió como alcalde y un servidor es por todos conocido es donde he estado haciendo mi labor.

"Me preocupan mucho diversas situaciones del área metropolitana pero en especial Monterrey, porque es el corazón indiscutiblemente de la toma de decisión de la metrópoli como en la zona periférica... hay problemáticas de vialidad, seguridad en el que Bernardo como exprocurador y exsecretario de seguridad tiene amplia experiencia", indicó Gutiérrez.

El priísta dijo que se tiene buena impresión de González por su trabajo desarrollado en diversos cargos por ello es importante una reunión con él.

Asimismo el exlegislador no descartó buscar la alcaldía de este municipio rumbo al 2021.

"La verdad es que los tiempos políticos se aceleraron, y andan muy acelerados no solo Nuevo León sino en todo el país, y obviamente los políticos hablamos de política indiscutiblemente y saben cuál ha sido uno de los grandes problemas, que los políticos toman decisiones solo escuchando políticos y no a los expertos o aquellos que han profundizado en los temas y por eso tanta ocurrencia que sucede, creo que lo más importante es tener muy claro el cómo debemos trabajar... he sido diputado local diputado federal por Monterrey y es el espacio en el que me muevo y en el que tengo muchos amigos, pero no solo un servidor tiene aspiraciones políticas hay ciudadanos que traen aspiraciones políticas también", puntualizó.

En tanto, González, agradeció la reunión donde afirmó se trataron temas sobre seguridad, visión del país, el estado y el municipio para reforzar las instituciones.

"Estuvimos platicando de la seguridad, de la visión tanto en el país, el estado, la capital y la fortaleza que debe de tener las instituciones, insisto a nivel Federal municipal y nacional, es una plática positiva, Héctor tiene mucha experiencia desde el punto legislativo acerca de algunas reformas que pudieran beneficiar al Estado, a los municipios en materia de seguridad pública y tengo de conocerlo muchísimo tiempo así que básicamente de eso trata el desayuno", indicó el exprocurador.

González, dijo que el tema electoral no era prioridad en la reunión, sin embargo, comentó esperará los tiempos para ello, asimismo dejó entrever la intención por buscar algún cargo en el 2021.

Aunque no reveló con quien ha tenido contacto, el exprocurador señaló han sido personajes de diversos partidos con quienes ha platicado.