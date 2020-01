Se registra manifestación en La Huasteca

Por: Andrea Rodríguez

Alrededor de 500 personas, entre activistas, diputados, senadores, alcaldes y la ciudadanía se unieron en una marcha para exigir se dé fin a los desmontes en el Parque Ecológico La Huasteca, que es un pulmón para los nuevoleoneses.

A las 11 horas, el contingente avanzó desde la entrada de la Husteca hasta la Vía Ferrata; el contingente avanzaba gritando con frases como "No al Ecocidio", "Cuida la Huasteca", "Es nuestro pulmón".

El dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, señaló que la marcha es un llamado a que se respete la naturaleza, que no se busque un beneficio a través del desarrollo urbano, pues eso dañaría gravemente uno de los pulmones de Nuevo León.

"El llamado es a que se respete la naturaleza y el objetivo que tiene esta área natural protegida que no se esté tratando de sacar un beneficio en cuestión de desarrollo urbano para algunos particulares al final creo que los ejidatarios que tienen esta propiedad, en general todos os nuevoleoneses queremos un pulmón que nos ayude a poder tener un aire limpio y no lo que hoy estamos viviendo en contaminación.", comentó el dirigente.

Guerra señaló que como partido ellos ya han empezado a tomar acciones y buscarán que el gobierno federal no se quede callado ante la problemática que está afectando la Huasteca.

"Hemos tomado ya desde denuncias, medidas jurídicas y hoy este respaldo a los ciudadanos aquí en esta protesta va de la mano en todas las acciones que ya se han tomado.

"Vamos a seguir presionando a nivel federal para que este gobierno no se quede callado, no sea omiso y castigue a Nuevo León con el silencio, sino que tome medidas concretas y acciones contundentes para que se detenga este daño que se está haciendo a un pulmón de Nuevo León", apuntó Guerra.

Por su parte el director general de Pronatura Noreste, Mauricio de la Masa, apuntó que es importante que todos en conjunto se unan para conservar el patrimonio natural que se tiene en Nuevo León, esto a través del llamado a las autoridades.

"Tenemos que conservar nuestro patrimonio natural, buscar el desarrollo económico pero de una manera armónica con la vocación de nuestras áreas naturales y obligar a las autoridades a que Se aplique la ley, nada más que simple y sencillamente se cumpla con las disposiciones y preceptos que marca la ley en favor de la biodiversidad de la naturaleza, de los servicios hidrológicos, ambientales" , comentó el director de Pro Natura.

La activista Iliana Reyna de la agrupación Unidos por Santa Catarina señaló que ante esto problema es importante que haya un plan de manejo, donde se especifiquen las reglas y los lineamientos de lo que se puede hacer dentro del Parque Nacional Cumbres.

"Es un desorden total la entrada de camiones con escombro ahorita ya el municipio puso ahí unas lonas en donde dice lo que está estrictamente prohibido, pero aquí no había orden es una casa desordenada, aquí no hay ley, no hay reglamentos, se posesionan, hicieron un desastre en lo que es el Parque Nacional Cumbres.

"Urgir terminar ese plan de manejo para poner reglas en lo que se puede hacer y no se puede hacer en un parque natural", comentó la activista.