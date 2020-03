Se 'rebela' Susarrey por cierre del Congreso

El diputado local del PAN, Luis Susarrey, se inconformó por el acuerdo tomado por los coordinadores de las bancadas legislativas para suspender las actividades del Congreso de Nuevo León del 17 de marzo al 20 de abril por el riesgo del coronavirus y calificó la medida como algo negativo

Alegó que los legisladores deben sesionar en línea o tomar precauciones para hacerlo por la vía presencial.

La medida no fue consultada con los 42 legisladores, sino que a la mayoría se les avisó en un chat.

"Me parece algo muy negativo, con todo respeto para los diputados que hayan impulsado esta medida, yo creo que pudimos haber sesionado en línea, pudimos haber abierto una liga, es más, lo vamos a proponer, deberíamos abrir una liga para podernos conectar de manera virtual los diputados, las 42 personas, para que podamos sesionar a distancia sin ningún problema y votar a distancia, hay tecnología suficiente... ni que fuéramos 500 diputados, como México, no sé quién lo propuso, no sé quién lo aprobó", dijo.

El legislador reprobó la medida y dijo no entender por qué se suspenden también las sesiones de comisiones de dictamen.

Aseguró que se está mandando un mal mensaje.

"Es nuestra obligación que no se suspenda" , aclaró.

Y lamentó que se pierda tiempo para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco y al secretario general de Gobierno, Manuel González, por las broncofirmas, ya que el plazo vence el 24 de abril.

Los legisladores reanudarán las sesiones hasta el 20 de abril, es decir, completarán sin trabajar en el pleno 35 largos días.