Se pasa alto y termina impactado contra fachada de restaurante

Por no respetar el alto, un joven protagonizó un choque y después impactó su auto contra un restaurante en el Centro de San Nicolás

| 22/10/2020 | ionicons-v5-c 09:10 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Del accidente resultaron dos mujeres lesionadas, entre ellas la cocinera del establecimiento, ubicado en el cruce de las calles Juárez y Terán.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad y afortunadamente doña Olga pudo contarlo.

"Oí el ruido pero muy fuerte y que venía un carro fuerte y me moví tantito, donde no me mueva y me prensa ahí. Se oyó fuertísimo el golpe, si no me quito si me mata".

El responsable fue identificado como Luis Enrique Requena Banda, quien circulaba por la calle Terán.

Al lugar arribaron agentes de tránsito y paramédicos para atender a las lesionadas, quienes afortunadamente resultaron con golpes leves y que no ponen en riesgo su vida.