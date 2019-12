Se manifiestan en Facultad de Economía de la UANL

Al menos 30 mujeres se sumaron este lunes desde la Facultad de Economía de la UANL a la protesta mundial "Un violador en tu camino" para exigir a las autoridades que actúen contra los delitos de feminicidios

Por: Alberto Vásquez





Un grupo de 30 mujeres realizaron un "performance" frente a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde instalaron algunas pancartas con consignas como:"Si mañana me toca quiero ser la última", "seríamos más pero no se puede luchar desde la tumba", "El no es una oración completa" entre otras, con una muy pobre convocatoria, las jóvenes que por medio de redes sociales convocaron a las 15:00 del lunes, llegaron a protestar hasta las 16:00 sin que ninguno de los guardias de la UANL les impidiera este tipo de acciones pese a no ser alumnas de dicha facultad.

Las mujeres cuyas edades oscilaban entre los 17 a 19 años, cubrían su rostro con pañuelos en color verde, y algunas portaban pasamontañas, y cantaron y bailaron consignas contra las autoridades, maestros y el rector de la máxima casa de estudios, al son de "no soy yo ni como vestía...".

Luego de algunos minutos de permanecer sin haber tenido eco en las alumnas de la facultad a donde llegaron para realizar su protesta, las mujeres se retiraron del sitio luego de 15 minutos de estar protestando.

Algunos alumnos que llegaba clase en la Facultad de Economía se vieron sorprendidos al observar la protesta en su facultad.

Cabe mencionar que se buscó una entrevista con la líder del grupo, sin embargo ninguna de las mujeres que protestaban dio explicación alguna sobre los motivos de su presencia, negando todo tipo de entrevista.