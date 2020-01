Se llevan más de 100 mil pesos de El Carmen; investigan si fue extorsión

Por: Estrella Gracia

El robo en la Presidencia Municipal de El Carmen, Nuevo León, pudo ser superior a los 100 mil pesos, cantidad que había sido recaudada por el concepto del pago del impuesto predial.

La Fiscalía General de Justicia mantiene la investigación para determinar si se trató de un robo o una extorsión telefónica de la que pudo ser víctima la guardia de seguridad que se encontraba en turno y quien presuntamente llamó al cerrajero para que abriera la caja fuerte.

"Se han recabado distintas entrevistas de las personas que estaban en la presidencia al momento de los hechos, efectivamente, se sustrajo una cantidad de una caja fuerte que se encontraba en la presidencia municipal, hay vídeos que dan cuenta de lo sucedido y estamos verificando si se tratara de un robo o más bien de una situación de una extorsión que haya sido objeto o víctima los propios empleados de la presidencia municipal".

El vicefiscal de Ministerios Públicos, informó que hace un par de semanas intentaron hacer lo mismo en un municipio metropolitano.

"Tuvimos un antecedente, no como tal, pero de un evento que se intentó consumar, no se consumó dado que la persona que recibió la llamada pues no cayó en la cuenta, estamos verificando la procedencia de la llamada como en el caso también de El Carmen".

Hasta este martes continuaba el arqueo en la tesorería de El Carmen para establecer el monto del robo.