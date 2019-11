Se les "aparece" Manuel González a los diputados

El secretario de Gobierno, Manuel González, se les "apareció" en el Congreso Local a los diputados: sin previo aviso, llegó hasta la puerta del recinto, los diputados se extrañaron pues no estaba citado

Noticias de hoy - 28/11/2019 11:04 a.m.

Por: Olivia Martínez





Un día después de que recibió un revés jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa, que le negó la suspensión en el caso en las broncofirmas, el secretario de Gobierno, Manuel González, se le apareció a los diputados locales en el Congreso de Nuevo León.

Sin previo aviso, el funcionario estatal llegó hasta la puerta del recinto antes del arranque de la sesión ordinaria.

Los legisladores se extrañaron. Y como no estaba citado, creyeron que iba por el proceso que la Comisión Anticorrupción tiene abierto para sancionarlo a él y al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por haber usado a 572 burócratas para recolectar en días y horas hábiles las firmas para la candidatura presidencial.

Y él, negó ir a eso.

En la reunión privada, les pidió hacer los nombramientos pendientes a propuesta del gobierno: Gerardo Guajardo como Contralor General, y a Ericka Wolberg como Directora de Atención a Víctimas del Delito.

"Y al cuestionársele si no teme ser destituido o inhabilitado una vez que se le negó la suspensión definitiva de amparo tramitada por haber desviado recursos públicos para fines electorales, anomalía que ya constató el TRIFE", así respondió:

No, eso se está viendo en los tribunales. Y vamos a seguirlo viendo ahí.

-¿No teme una inhabilitación? -No es de temer o de ser valiente, o no serlo. No, nosotros vamos a esperar la decisión de los tribunales.

Rehusó aclarar si va a inconformarse contra el fallo.

Riéndose, los diputados del PAN dieron su impresión de cómo vieron al funcionario.

Yo lo vi muy tranquilo, tiene una capacidad para estar tranquilo siempre, cuando la ciudad está en llamas, él dice que está tranquilo todo, tiene una tranquilidad muy grande, dijo el legislador panista Carlos de la Fuente.

Y ratificaron que van por la destitución e inhabilitación de El Bronco y de González.