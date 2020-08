Se disculpa Samuel García por comentarios machistas a su esposa

Samuel García señaló que el gran cáncer del país es el machismo, y se comprometió a apoyar aún más la causa de la igualdad

| 11/08/2020 | ionicons-v5-c 09:28 | - Elizabeth Cruz |

Tras darse a conocer una videollamada entre el Senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez en donde hacía comentarios machistas, el Legislador ofreció disculpas a ella y a todas las mujeres.

En un comunicado de prensa, García reconoció su error al haberse expresado de esa manera de su esposa durante una transmisión en vivo por Instagram, y aseguró que esperaba Rodríguez recibiera mensajes positivos.

"Mariana, una disculpa; una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25. Me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones; te lleguen tantos de reproche, de indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo."

"A todas las mujeres una sincera disculpa, no hay palabras, me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa.", dijo.

García, prometió que cambiará su forma de expresarse.

"Me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación.

"A todo Movimiento Ciudadano, a las mujeres de Movimiento Ciudadano una disculpa también, sé que las metí en broncas y de ustedes lo que pido es que me ayuden, ustedes son expertas, son mis aliadas en estos temas. Hacen talleres, cursos diarios, invítenme, acéptenme porque quiero aprender", dijo.

te puede interesar Inaugura Monterrey nueva Academia de Policía

Finalmente, García señaló que el gran cáncer del país es el machismo, y se comprometió a apoyar aún más la causa de la igualdad.

Por su parte, el Diputado Federal, Agustín Basave reprobó lo dicho por el Senador.

"Repruebo categóricamente la cosificación de las mujeres y la aberrante y anacrónica mentalidad de los hombres que se creen dueños de sus esposas."

"Pero el Samuel que yo conozco no es uno de ellos: nunca he visto, en nuestras reuniones privadas, que se comporte así con Mariana, lo he visto primero como un novio y luego como un marido respetuoso."

Finalmente, el Coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio también se mostró en contra.

"Como amigo, te aconsejo que tomes esto como un llamado de atención que te ha hecho la vida para trabajar los aspectos de tu persona que se quieran para corresponderle a tu pareja de manera que se merece", puntualizó.