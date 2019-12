Se deslinda Manuel González de agresor de Michelle

Por: Alberto Vásquez





El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, se desligó de toda relación con el agresor de Michelle Karren Campos, Miguel Ángel García González, así como a toda la administración Estatal.

González Flores fijó que son lamentables los hechos por lo que esta familia está pasando, pero que el gobierno de Nuevo León y él no tienen nada que ver con García González, ya que son problemas familiares que ellos tienen que arreglar.

"Yo lamento este tipo de dramas, máxime sin son amigos, por supuesto que yo no tengo ninguna ascendencia, el Poder Ejecutivo en su conjunto no tiene ninguna ascendencia sobre el Poder Judicial, nosotros no tenemos nada que ver, es un asunto particular entre particulares y no emitiré ninguna opinión más que está que hoy acabo de decir, lamento que esto suceda, a nadie le deseo estás luchas dramáticas, entre familias y entre particulares, estoy ajeno totalmente como siempre lo he estado y no emitiré ninguna opinión más, es un asunto privado, no tengo nada que ver y además de eso es muy triste platicar sobre él," expresó Manuel González.

Karren Campos fue quien señaló la relación de su exesposo Miguel Ángel García González con el secretario general de gobierno, que presuntamente intervino en el juicio donde le fue retirada la custodia de sus hijas.

La mujer que se dice afectada en el caso denunció el presunto caso de tráfico de influencias, de manera pública y ante un organismo no gubernamental.

Karren Campos ha señalado incluso malos tratos en redes sociales por parte de su expareja, mencionando incluso algunas lesiones que le ha causado.

Ahora lo que busca es recuperar la custodia de sus hijas que presuntamente le fue retirada por las declaraciones que emitió una trabajadora doméstica.