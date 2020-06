Se compromete Hospital La Carlota a investigar denuncia por 'soborno Covid'

Sin aceptar abiertamente que el médico José Luis Sánchez Silva haya ofrecido dinero a una familia de General Terán para registrar falsamente un caso de coronavirus, la dirección del Hospital La Carlota, en Montemorelos, se comprometió a investigar el llamado 'soborno Covid

INFO7

Por: Olivia Martínez

De acuerdo con la familia Maldonado Ramírez el galeno ofreció $50,000 pesos para que aceptaran inscribir a la señora Brígida Ramírez como un caso Covid-19, sin estar contagiada.

La administración de la clínica no admitió el hecho, asegurando que el médico José Luis Sánchez Silva no hizo tal ofrecimiento, pero se comprometieron a revisarlo y en su caso tomar medidas.

"No es asunto concluido, ya le dije, usted me escuchó que voy a hablar con la señora y la familia, estamos en la mejor disposición", dijo ayer el director de ese hospital Ismael Castillo.

El médico José Luis Sánchez Silva aún no ha dado la cara sobre esta denuncia pública.

Ayer a mediodía, Ismael Castillo, quien también es rector de la Universidad de Montemorelos recibió a la afectada, Ana Cecilia Maldonado, la cual fue a buscarlo para exigir una explicación luego de que el pasado lunes el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo que la denuncia era falsa pues el hecho no ocurrió.

Castillo le pidió a Maldonado que le presente una queja por escrito, aparte de la que ya giró la jefa de ésta, la regidora del municipio de General Terán, Rosa León García.

te puede interesar Informa Salud 3 casos positivos de COVID en el Congreso

"Venía a poner mi queja del doctor que me ofreció el dinero, pero no, no, prácticamente lo encubrió. "Quiere una queja por escrito, y que se la traiga", manifestó Maldonado.

Al salir del encuentro que duró unos minutos, la afectada reveló que Castillo le ofreció visitarla el próximo sábado en su domicilio.

¿Qué le dijo?, se le preguntó al salir. "Que me iba a hablar el sábado", señaló.

Por separado, el directivo recibió a INFO7 y en entrevista señaló que su postura del hospital es la misma de Manuel De la O, pero dijo que como quiera analizan el caso y que tomarán medidas.

"Nosotros atendemos las denuncias oficiales que nos lleguen por las vías oficiales que hay en este país"

El directivo señaló que no habían hablado porque no les interesa ejercer su derecho de réplica pese a los graves señalamientos que pesan sobre el hospital.

Respecto a Sánchez Silva, expresó que no se encontraba y no estaba en sus manos localizarlo.

Sobre el hecho refirió que sí habló con él, pero rehusó a dar detalles de la conversación.

te puede interesar Sanitiza camión calles de Santa Catarina

El pasado lunes, INFO7 dio a conocer que el 5 de mayo pasado, Sánchez le ofreció $50,000 pesos a Maldonado a cambio de que a su mamá la inscribieran como paciente Covid y le aplicarán los procedimientos como intubarla pese a que no lo necesitaba.

Brígida Ramírez, mamá de Maldonado, en realidad tenía una infección urinaria y descompensación, ya que padece diabetes e insuficiencia renal y pulmonar, por lo que fue la llevaron a consultar; ese día se hizo el ofrecimiento, pero la mujer lo rechazó.

Posteriormente a la mujer se le practicó la prueba en el Hospital de Montemorelos que es estatal y salió negativa.

Ayer, tras reunirse con el médico, Maldonado insistió en una disculpa pública por parte del médico; Castillo no se comprometió a eso.