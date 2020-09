 Se abre el telón para el nuevo show del autocirco

| 14/09/2020 | ionicons-v5-c 15:20 | - Ernesto Ochoa |

El arte circense bajó el telón por casi seis meses a causa de una pandemia.

Pero sus personajes que han ofrecido al público emocionantes y trepidantes atracciones bajo la carpa pudieron sobrevivir y se prepararon para la reapertura en la modalidad autocirco.

Francisco, es la voz que encierra esta carpa de un circo ubicado en la colonia Hacienda Los Morales, en San Nicolás.

Horas antes de que inicie la primera función del viernes, Julissa, de 20 años y originaria de San Luis Potosí, nos adentra a la intimidad de su ritual en este remolque donde se maquilla.

La potosina, quien es trapecista, está emocionada de poder volver a la pista y escuchar los aplausos.

"Me siento muy nerviosa y frustrada al mismo tiempo porque no quiero que se me olviden las cosas como los bailes. Me siento emocionada porque ya necesitaba volver al espectáculo sentir de nuevo las luces, la música. Más que nada poder llegar al público otra vez", expresó.

Así ha terminado de convertirse en la artista que ejecutará rutinas áreas en la pista.

Se prepara para triunfar y entretener a su público que ha vuelto.

En el autocirco ya no hay gradas solo se permite 30 vehículos por función y se implementan los protocolos de salud.

"Y ahora volvemos no con la modalidad que nosotros quisiéramos", señaló, Héctor Jiménez, representante de circo.

"Los carros en fila van entrando uno por uno se les va recibiendo su boleto se le toma la temperatura digital. Antes de ingresar a la instalación, a la carpa, se van a sanitizar las ruedas del carro, las manijas de sus puertas, todo lo que nos han exigido las autoridades", agregó.

Y así el circo que tiene muchos años de historia ha vuelto aunque no en su género tradicional.

Sonarán los claxons de los autos como símbolo de aplausos en cada acto circense que ejecuten todos sus extraordinarios personajes que le dan vida al abrirse el telón.