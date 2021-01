Sanitiza municipio de Santa Catarina camiones urbanos

Además de las unidades de transporte, el municipio desinfectó los taxis que también son usados por cientos de ciudadanos

18/01/2021 | Andrea Rodríguez

Nuevo León.- Como medida contra el Covid-19, el municipio de Santa Catarina llevó a cabo la sanitización de camiones urbanos.

El operativo, donde también se sanitizaron taxis, se realizó en la avenida Manuel Ordoñez del centro del municipio, y durante este se entregaron cubrebocas y gel antibacterial a los usuarios.

"En la prevención participamos todos, gobierno, ciudadanos, Iniciativa Privada, comercios, industrias, medios de comunicación, todos estamos volcados a hacer conciencia, y para seguir cuidando la salud de las familias en Santa Catarina, por parte de Jaguares de Protección Civil, llevamos a cabo trabajos para continuar reforzando las medidas sanitarias.

"Es importante seguir usando cubrebocas, aplicar de manera correcta el gel antibacterial, realizar el lavado frecuente de manos, y siempre que estemos en el transporte urbano, continuar todas las medidas de salud, además de consumir alimentos ricos en vitamina C para evitar cualquier enfermedad en esta temporada de frío", señaló el alcalde Héctor Castillo.

Durante el operativo, el edil hizo un llamado a la ciudadanía a realizar de manera adecuada las medidas sanitarias al salir de casa para proteger a sus seres queridos como abuelos, padres, hermanos e hijos.

"Hay personas que se relajan, que bajan la guardia, y se convierten en el eslabón débil de la sociedad, lo cual hace que se multipliquen los contagios", agregó.

Asimismo, exhortó a respetar y no realizar fiestas con familiares, amigos o conocidos para poder seguir con la prevención.

"Pedimos a la gente que nos ayude a tomar medidas y conciencia en esta pandemia que estamos viviendo, no hagan reuniones con personas que no viven en su casa, no realicen fiestas", mencionó el edil.