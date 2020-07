San Pedro aplica advertencias por actividad no esencial

El alcalde Miguel Treviño dijo que nunca evitan el libre tránsito simplemente se dan advertencias

Por: Andrea Rodríguez

El municipio de San Pedro aplicó este fin de semana 1,308 advertencias, pero ahora no solo por no usar cubrebocas sino ahora también por dirigirse a actividades no esenciales.

"De esta advertencias tenían que ver con el uso de cubrebocas 1,167 y 161 tuvieron que ver con un llamado de nuestros policías de ser conscientes que no es momento para andar circulando para cuestiones que no son esenciales, son advertencias en el sentido de que no es un ingreso justificado al municipio.

"Estamos en una situación de emergencia, de salud, y por eso la ley nos faculta para tomar estas medidas porque estamos frente un fenómeno que es de vida o muerte, ciertamente nunca evitamos el libre tránsito simplemente damos advertencias", indicó el alcalde Miguel Treviño en su mensaje diario.

Asimismo, el edil indicó que las sanciones también aplicarán para las turistas y que el uso de cubrebocas no es obligatorio cuando una persona viaja sola en su carro, pero pidió a los ciudadanos utilizarlo cuando pasen por los filtros para cuando los policías le hagan el cuestionario.

Durante el mensaje, también se dio a conocer que el fin de semana, luego de las denuncias que recibieron de eventos privados, los inspectores de San Pedro realizaron visitas a diversos establecimientos del municipio.

"(Los inspectores) visitaron 18 hoteles, 12 lugares que tienen salones de evento, visitamos un negocio que tiene que ver con la organización de bodas y este tipo de eventos, te puedo decir que no tuvimos noticias de celebraciones... han servido mucho todas las denuncias que ustedes nos mandan", comentó Treviño.

Aunque en el municipio no se percataron eventos, el alcalde señaló que hubo denuncias de otros eventos que se estaban llevando a cabo en otros municipios por lo dijo que pasó el reporte al estado.