Acuerdan Samuel García y Russildi mayor diálogo con cámaras de comercio para evitar cierres

El senador con licencia, Samuel García, sostuvo una reunión con el Secretario de Economía, Roberto Russildi, para presentarle propuestas en materia de transporte, movilidad, económica y de salud que beneficien a Nuevo León en esta pandemia

| 07/12/2020 | ionicons-v5-c 15:23 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- El senador con licencia, Samuel García, sostuvo una reunión con el Secretario de Economía, Roberto Russildi, esto luego de que el secretario le hiciera un llamado a presentar nuevas propuestas para disminuir los casos diarios de Covid, luego de que criticará y señalará que los cierres del comercio el sábado y domingo carecen de sustento legal.

García se reunió con el Secretario en la Torre Administrativa, y tras la reunión le presentó una serie de propuestas en materia de transporte, movilidad, económica y de salud.

Agregó que se acordó que se debe tener un dialogo con la IP para tomar medidas, y como una de las alternativas, dijo se acordó presentar un documento con compromisos de las cámaras.

"Charlamos de la importancia que es echar la mano entre IP y gobierno... en primer lugar me manifestó que el día de hoy habló con las cámaras que siguen trabajando en llegar a un acuerdo, en alternativas para no necesariamente llegar al extremo de cerrar.

"Van a redactar un documento en conjunto, las cámaras y la Secretaría de Economía, con compromisos de que las cámaras realmente vinculen a sus agremiados, porque de nada le sirve al presidente de una cámara, salir a firmar un documento si al final los agremiados van a seguir abriendo, van a seguir permitiendo entrar a grupos vulnerables, van a seguir teniendo a todos amontonados y sin protocolos", mencionó el Senador con licencia.

Agregó que se espera que el documento quedé antes del jueves para no volver a tener cierres, no crear aglomeraciones como las del pasado viernes y no causar perdidas de miles de millones en materia económica.

"Ahora, más que tratar de linchar, al ver la voluntad de Russildi, queremos que se llegue a un documento y se respete, por las cámaras, por el gobierno y por la Sociedad Civil", apuntó.

Además de ello, el Secretario y el Senador acordaron hacerle un llamado a la ahora secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para que ayude a que a Nuevo León lleguen los apoyos a Pymes, de parte de esa Secretaría.

"Queremos hacerle un llamado a Tatiana, que recuerde su casa, que nos urgen esos apoyos y aquí enumeramos más de ocho: apoyo a Pymes, en el tema de impuestos, créditos, ese sería el segundo mensaje", apuntó García.

Agregó que buscaron alternativas de transporte cómo obligar a los transportistas a meter más camiones, hacerlo de manera escalonada, que todos los camiones tengan las medidas sanitarias necesarias, que existan al menos 4 o 5 turnos de entrada y de salida, que se hagan rutas emergentes, pago con tarjeta prepago.