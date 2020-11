Samuel García pide licencia como senador; va por gubernatura de NL

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo con el objetivo de contender como precandidato de su partido a la gobernatura de Nuevo León

| 17/11/2020 | ionicons-v5-c 13:22 | Brenda Reza |

Nuevo León.- En rueda de prensa, acompañado por su suplente Luis David Ortiz, afirmó que es el único listo para la contienda y a partir de ésta saldrá el próximo gobernador sin alianza con Acción Nacional.

"El momento por el que pasa Nuevo León nos exige ponernos a trabajar y es por eso que he tomado la decisión de pedir licencia para defender nuestra tierra de los viejos leones que no han hecho nada por solucionar nuestros problemas.

"Iré en una contienda interna sin alianzas, donde no solo se va a definir el candidato por los militantes y simpatizantes. Estoy seguro que quien salga triunfador posiblemente será el gobernador de Nuevo León. Será una elección que tendrá los reflectores encima, como hoy ya los tiene por los personajes que van a contender.

"Me da gusto decirles que en Movimiento Ciudadano no hay dedazos, no hay cuotas y sí hay competencia, mensaje para los rivales", dijo.

El senador aseguró ser el segundo senador más productivo con 370 entre iniciativas y puntos de acuerdo, y 119 intervenciones en tribuna; sin embargo, lamentó que la reforma más importante a la Ley de Coordinación Fiscal para dar un reparto justo a los estados ante el centralismo del Gobierno Federal se encuentra actualmente congelada.

Sobre la interna que arranca en los próximos días, adelantó que jugará limpio y por lo tanto descartó guerra sucia frente al también aspirante Luis Donaldo Colosio Riojas.

"Y lo subrayo, voy a jugar derecho, no habrá guerra sucia y voy a respetar el proceso interno que marca la ley, podemos tener diferencias y habrá debates por supuesto, pero nunca voy a hablar mal y menos insultar a mi amigo, a mi compadre Luis Donaldo Colosio", dijo.

Del método de elección, García Sepúlveda reiteró que la Ley es muy clara y la precampaña es solo para militantes y simpatizantes, hacer otra cosa es poner en riesgo el registro del que gane la contienda.

"No se trata de qué quiere Samuel o qué quiere Luis.

"Ni el partido, ni Samuel, y por el aprecio que le tengo, ni Luis Donaldo, podemos ponernos en el mínimo riesgo de caer en un acto anticipado de campaña, violar la Ley, entorpecer el procedimiento de la campaña interna por una ocurrencia, por un capricho, tenemos que apegarnos a la Ley", afirmó.

El aspirante explicó que el artículo 134 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los procedimientos internos, como son las precampañas, siempre deben ir dirigida a militantes y simpatizantes.

"Qué pasa cuando un precandidato le habla al público en general, se crea una inequidad de la contienda porque le estas ganando tiempo a los rivales del PRI y del PAN, de Morena, que van a empezar hasta marzo".

"Por eso toda la propaganda, todo el discurso, todas las encuestas deben de ir dirigidas a tu base, de no hacerlo caerías en actos de precampaña", explicó.

García Sepúlveda basó este último argumento en una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Cámara Alta aprobaría este miércoles latemporal dely el jueves se integra su suplentepara continuar con los trabajos de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y de la fracción emecista.