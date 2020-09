Pide Samuel García impulsar reactivación económica

El legislador Samuel García hizo especial énfasis en el cierre de las Pymes y la pérdida de empleos por el bloqueo del Gobierno del Estado

02/09/2020 | Elizabeth Cruz

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Debido a los constantes cierres de pequeñas y medianas empresas, el senador por Nuevo León, Samuel García, presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno del Estado se impulse la reactivación económica.

García, pidió “destrabar” las actividades de casinos, salones de fiesta, gimnasios y otros giros bajo un estricto protocolo sanitario.

"No podemos generalizar y seguir con todo cerrado, porque seguiremos perdiendo empleo y seguiremos perdiendo capacidad económica. "Hay protocolos internacionales que si seguimos, los estados podemos empezar a reactivarse", dijo el emecista.

Además, pidió tomar en cuenta los protocolos que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (CANIRAC) y la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes A.C. (AMEGYC).

"Por eso la propuesta puntal es que este Senado de la República exhorte a los titulares del Poder Ejecutivo y en éste caso de Nuevo León para que en el marco de sus atribuciones hagan una reactivación económica y una reapertura en la medida de lo posible, en los gimnasios, en los teatros, cines, circos, restaurantes y hoteles tomando siempre en consideración la estricta aplicación de protocolos sanitarios con el fin de evitar la propagación del coronavirus y a efecto de incentivar la reactivación económica y la generación de empleo", dijo.

El legislador naranja, hizo especial énfasis en el cierre de las Pymes y la pérdida de empleos por el bloqueo del Gobierno del Estado, mismo que ha ido aumentando conforme el paso del tiempo.

"Son miles de familias que hoy no tienen un ingreso, y en lo que éste Senado se anima a un ingreso mínimo vital, tenemos que exhortar a los Gobernadores que sean muy sensibles y que si ya la curva se controló y si ya hay camas suficientes (en hospitales) no podemos seguir con la mentalidad de todo cerrado, todo bloqueado y que nuestras pymes se desquebrajen y que los mexicanos no tengan qué hora comer.